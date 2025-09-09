Coldplay演唱會抓包偷情！女主管爆「火速離婚」　尪首吐婚姻現況

▲ 拜倫和卡博特在Coldplay演唱會上被抓包偷情。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）先前在美國波士頓舉行演唱會，大螢幕捕捉到觀眾席一對情侶親暱互動的畫面，男方遭起底為美國新創軟體公司「Astronomer」的執行長拜倫（Andy Byron），女方則為同公司人力資源總監卡博特（Kristin Cabot），2人皆為已婚。對此，卡博特的丈夫近日首度對外發聲，證實他與妻子的婚姻已結束。

美國雜誌《時人》（People）報導，61歲的安德魯・卡博特（Andrew Cabot）是蘭姆酒廠Privateer Rum執行長，擁有前段婚姻的兩名子女，而他與克里斯汀並無共同子女。安德魯的發言人表示，他與克里斯汀在演唱會前幾週就已和平分居，「離婚申請公開後，希望能為外界猜測畫下句點，也讓家人獲得隱私。」

法院文件顯示，卡博特已於8月13日在新罕布夏州樸茨茅斯法院，遞交離婚申請，從而啟動目前正在進行的離婚程序，預計將於11月26日在新罕布夏州第10巡迴法院家事法庭，舉行聽證會。另一方面，她與拜倫在關係曝光後，均已離開Astronomer公司。

接替拜倫的臨時CEO德喬伊（PeteDeJoy）則說，「過去幾天的事件受到的媒體關注程度，相信很少有公司能遇到，更別說像我們這種小型數據與AI領域的初創公司。這種關注對我們團隊而言，既異常又超現實，雖然我從未希望事情以這種方式發生，但Astronomer如今已成為家喻戶曉的名字。」

延伸閱讀

▸ 18歲大學生嫌2.8萬生活費不夠花 爸媽糾結是否加錢！網友直呼：別鬧

▸ 真心奉勸月薪不到5萬別北漂 小資女嘆：生活不如路邊老鼠

▸ 原始連結