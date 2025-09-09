　
社會 社會焦點 保障人權

失聯移工遇攔查跳河分頭落跑　桃園警捲褲管下河逮3人

▲3名移工下車跳進一旁南崁溪河床分頭逃跑。（圖／桃園警分局提供、下同）

▲3名移工下車跳進一旁南崁溪河床分頭逃跑。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方攔查違規使用報廢車牌車輛時，車內3名失聯移工立即下車奔逃，員警立即呼叫警力支援，3名移工跳下河床想沿河逃逸，員警則在堤岸分頭進行包抄，最後捲起褲管下河，將3人全數制伏，依規定移請收容。

▲3名移工下車跳進一旁南崁溪河床分頭逃跑。（圖／桃園警分局提供、下同）

8日傍晚6時，桃園警察分局小檜溪所員警邱垂剛在桃園區民光東路與春日路口發現一輛自小客懸掛報廢車牌，立即指揮駕駛停車受檢。車輛剛停下，車內3名男子立即拔腿狂奔，跳進一旁南崁溪河床分頭逃跑，員警立即呼叫警力支援並沿河搜尋，發現3人順河道往經國路方向走，其中1人爬上河堤，見員警追來馬上又跳回河床。

▲▼員警捲起褲管下河對溪中的移工包抄，這才順利將3名移工逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警捲起褲管下河對溪中的移工包抄，這才順利將3名移工逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警捲起褲管下河對溪裡的移工包抄，這才順利將3名移工逮捕。（圖／桃園警分局提供）

支援警力陸續趕到，10多名員警分別在河道兩岸監控並勸導3人配合盤查，但3人充耳不聞仍持續沿河道行走，員警於河道較窄的地方，捲起褲管下河左右包抄將3人分別拉上岸壓制，經查3人均為越南籍失聯移工分別為：阮男(27歲)、黎男(42歲)及阮男(30歲)。據了解，3人所駕駛車輛是跟朋友借來代步找工作，沒想到所懸掛車牌已報廢，引起員警注意，雖然拼命跳河落跑仍難逃法網，全案依規定移請收容。

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向
午後變天！　大台北地區防較大雨勢

印度一名19歲少年為了贏得500盧比（約台幣173元）賭注，大膽跳入暴漲的亞穆納河（Yamuna River）中，卻瞬間被湍急水流捲走，至今下落不明，推測已經溺水身亡。

關鍵字：

失聯移工跳河分頭落跑捲褲管下河

