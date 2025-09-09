失聯移工遇攔查跳河分頭落跑　桃園警捲褲管下河逮3人

▲3名移工下車跳進一旁南崁溪河床分頭逃跑。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方攔查違規使用報廢車牌車輛時，車內3名失聯移工立即下車奔逃，員警立即呼叫警力支援，3名移工跳下河床想沿河逃逸，員警則在堤岸分頭進行包抄，最後捲起褲管下河，將3人全數制伏，依規定移請收容。

8日傍晚6時，桃園警察分局小檜溪所員警邱垂剛在桃園區民光東路與春日路口發現一輛自小客懸掛報廢車牌，立即指揮駕駛停車受檢。車輛剛停下，車內3名男子立即拔腿狂奔，跳進一旁南崁溪河床分頭逃跑，員警立即呼叫警力支援並沿河搜尋，發現3人順河道往經國路方向走，其中1人爬上河堤，見員警追來馬上又跳回河床。

▲▼員警捲起褲管下河對溪中的移工包抄，這才順利將3名移工逮捕。（圖／桃園警分局提供）

支援警力陸續趕到，10多名員警分別在河道兩岸監控並勸導3人配合盤查，但3人充耳不聞仍持續沿河道行走，員警於河道較窄的地方，捲起褲管下河左右包抄將3人分別拉上岸壓制，經查3人均為越南籍失聯移工分別為：阮男(27歲)、黎男(42歲)及阮男(30歲)。據了解，3人所駕駛車輛是跟朋友借來代步找工作，沒想到所懸掛車牌已報廢，引起員警注意，雖然拼命跳河落跑仍難逃法網，全案依規定移請收容。