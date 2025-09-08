超市驚見圓滾滾倉鼠窩角落吹冷氣　真相讓她傻眼：不只一隻

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友表示，她近日到某超市買東西時，在店門口意外發現一隻倉鼠，原本以為是走丟的寵物，不料後來在店外的停車場發現一盒倉鼠，才懷疑是遭人棄養，影片一出立刻引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言撻伐棄養的飼主，所幸倉鼠目前都已找到好心人士收養。

原PO在Threads表示，她近日到某超商購物時，在店門口玻璃門的購物籃放置區附近發現，有一隻圓滾滾的生物在角落不斷動來動去，仔細一看才發現是一隻倉鼠，可愛逗趣的模樣讓她瞬間被融化，直呼「逛超商撿到一隻倉鼠機率有多高，那我只好帶回家了喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友在超商門口玻璃門的角落發現一隻倉鼠。（圖／網友_lry.3.27授權使用）



不料原PO後續又貼出新影片，她在附近停車場找到一個紙盒，裡面還放著2隻活生生的倉鼠以及食物、水，才察覺應該是有人在停車場棄養倉鼠，沒想到其中一隻爬出來跑到超商，剛好被她看見。原PO透露，所有倉鼠目前都已妥善安置，也都已找到好心人士收養。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「太危險了吧這樣是放他們自生自滅唉，棄養的人是怎樣」、「前陣子才看到小倉鼠被沖馬桶，現在又看到一窩被棄養，好好對待生命這麼難嗎」、「還以為是主人帶出門走丟的，沒想到竟然是棄養」、「老天，還好你發現唉，你是天使」。

