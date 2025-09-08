　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超市驚見圓滾滾倉鼠窩角落吹冷氣　真相讓她傻眼：不只一隻

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友表示，她近日到某超市買東西時，在店門口意外發現一隻倉鼠，原本以為是走丟的寵物，不料後來在店外的停車場發現一盒倉鼠，才懷疑是遭人棄養，影片一出立刻引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言撻伐棄養的飼主，所幸倉鼠目前都已找到好心人士收養。

原PO在Threads表示，她近日到某超商購物時，在店門口玻璃門的購物籃放置區附近發現，有一隻圓滾滾的生物在角落不斷動來動去，仔細一看才發現是一隻倉鼠，可愛逗趣的模樣讓她瞬間被融化，直呼「逛超商撿到一隻倉鼠機率有多高，那我只好帶回家了喔」。

▲▼全聯跑出「倉鼠偷吹冷氣」！她直擊傻眼：不只一隻　離譜真相爆出。（圖／網友_lry.3.27授權使用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友在超商門口玻璃門的角落發現一隻倉鼠。（圖／網友_lry.3.27授權使用）

不料原PO後續又貼出新影片，她在附近停車場找到一個紙盒，裡面還放著2隻活生生的倉鼠以及食物、水，才察覺應該是有人在停車場棄養倉鼠，沒想到其中一隻爬出來跑到超商，剛好被她看見。原PO透露，所有倉鼠目前都已妥善安置，也都已找到好心人士收養。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「太危險了吧這樣是放他們自生自滅唉，棄養的人是怎樣」、「前陣子才看到小倉鼠被沖馬桶，現在又看到一窩被棄養，好好對待生命這麼難嗎」、「還以為是主人帶出門走丟的，沒想到竟然是棄養」、「老天，還好你發現唉，你是天使」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超市驚見圓滾滾倉鼠窩角落吹冷氣　真相讓她傻眼：不只一隻

UNIQLO隱藏福利曝！「這1物」竟能免費帶走　內行讚爆：超方便

谷歌4.8星爆紅！全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」　YTR朝聖

快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

花蓮9寶爸中風腦死！留妻小10人生活陷困境　縣府出手了

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

被大雨砸垮！松山機場國內線航廈「天花板崩落」　台北航空站回應了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

超市驚見圓滾滾倉鼠窩角落吹冷氣　真相讓她傻眼：不只一隻

UNIQLO隱藏福利曝！「這1物」竟能免費帶走　內行讚爆：超方便

谷歌4.8星爆紅！全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」　YTR朝聖

快看天空！15年最長「血月」登場　命理師曝觀賞禁忌：恐招厄運

花蓮9寶爸中風腦死！留妻小10人生活陷困境　縣府出手了

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

被大雨砸垮！松山機場國內線航廈「天花板崩落」　台北航空站回應了

曾挺拜登！湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

超市驚見圓滾滾倉鼠窩角落吹冷氣　真相讓她傻眼：不只一隻

嘉義85歲粉圓冰阿嬤獨養2中風兒　笑拒捐款：給更苦的人，毋通貪心

建議柯文哲交保出來！郭正亮勸：別想當「蘇治芬第二」

北韓公布50分鐘獨家畫面　金正恩與普丁6次密切互動！場景首曝光

UNIQLO隱藏福利曝！「這1物」竟能免費帶走　內行讚爆：超方便

谷歌4.8星爆紅！全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」　YTR朝聖

週休3日不是夢！荷蘭人實現每週工作4天歐洲第一　最大推手是女人

美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了

台中2少女看電影遭「拖出痛毆」！鄰座男客出腳猛踹、賞耳光

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

生活熱門新聞

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰飄國罵

貴賓室內看片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆

恐罰100萬！館長違反選罷法　檢舉人曝光了

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

美女醫出聲力挺江祖平！親揭傷疤：睡著被偷拍

4生肖超強運！入秋後「事業、財運雙收」

新店1.1萬戶瞬斷瞬復　大安1194戶搶修完

1.3萬網美限動PO「拖鞋狠打」片段　全怒炸鍋

松山機場天花板崩落！台北航空站說明原因了

更多熱門

相關新聞

搬家倉鼠先走　搭移動城堡一起動

搬家倉鼠先走　搭移動城堡一起動

倉鼠「大寶」今年8個月，最近經歷了鼠生第一次搬家。因為飼主小魚買的籠子太大，只好連鼠帶家一起動，讓奴才們半夜用推輪全部帶著慢慢走，過程荒謬到媽媽忍不住大笑，大寶則是全程滿臉困惑，似乎是在思考為什麼地板會動。

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

惡女沖10倉鼠進馬桶　台中動保處送檢方偵辦

惡女沖10倉鼠進馬桶　台中動保處送檢方偵辦

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

主人亂餵「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠努力瘦身

主人亂餵「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠努力瘦身

關鍵字：

倉鼠

讀者迴響

熱門新聞

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

雪碧驚爆遭性侵

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰飄國罵

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面