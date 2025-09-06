紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

▲美國海豹部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

2019年初，一場極具風險的軍事行動悄然展開，由美國海豹突擊隊（Navy SEALs）執行的秘密任務，旨在安裝監聽設備以攔截北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）的通訊。然而，突擊隊在北韓海岸遭遇敵方船隻，開火後匆匆撤離，任務宣告失敗。《紐約時報》最新報導揭露此事件，並指白宮未向國會通報可能涉及法律問題。

行動背後的計畫極其複雜，且充滿高風險。當時川普（Donald Trump）正準備與金正恩舉行峰會，這項任務若成功，將提供美國極具價值的情報資源。然而，突擊隊須潛入北韓境內，面臨被偵察的危險，一旦失敗，不僅峰會可能取消，甚至可能引發核武擁有國間的外交危機。川普政府在未通知國會的情況下，授權了這場行動。

執行任務的正是曾擊斃賓拉登（Osama bin Laden）的海豹紅色中隊第6小隊。突擊隊員經過數月準備，配備夜視鏡與防寒潛水裝，潛行至北韓海岸。然而，當晚行動遭遇變數，北韓船隻突然現身，探照燈點亮，海豹隊員被迫開火，船員全部死亡，但監聽設備未能安裝，突擊隊不得不撤離。至今仍不清楚北韓如何得知此行動。

《紐約時報》訪問超過20名知情人士，包含現任與前任軍方官員及川普政府成員，揭示這場高機密行動的細節。報導指出白宮未向國會通報，或有違法之嫌，但白宮未對此事發表回應。這場未公開的行動突顯了美國數十年來控制北韓核武計畫的艱難，儘管策略多變，效果卻始終有限。