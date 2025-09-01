免費下載竟遭扣款6990元！「超夯APP」藏陷阱　整個刪除也沒用

▲隨著AI音樂創作等 APP興起，不少主打「限時0元」當噱頭吸引使用者下載，但其中恐暗藏玄機。（示意圖／翻攝自pixabay）

臺北市政府法務局日前發布消費警訊指出，近期市面上流行的AI智能音樂或音樂剪輯創作App軟體相當熱門，常以「限時0元」為噱頭吸引消費者下載。有消費者反映，衝著限時0元下載後，驚覺仍遭扣款新台幣6,990元，事後查看網友評價才得知，不少人都遇到相同情形，質疑遭到詐騙。

消保官提醒，這類App多以「限時0元下載」或免費體驗等話術為誘因，待消費者下載後，點選其他功能則需要另外購買付費，或未於期限內主動取消訂閱，即會進入自動續約、自動扣款模式，並直接透過信用卡或手機門號收費。若不打算續訂，僅刪除App並不足夠，務必於試用期內完成「取消訂閱」手續，以避免發生爭議。

法務局說明，統計114年迄今，已接獲10餘件類似申訴案例，分析原因多為，自動續約條款常隱藏在密密麻麻的服務條款中，契約屆期未經消費者再次確認同意就自動續約，解約方式繁雜不清楚，客服又難以聯繫或無法有效解決問題，衍生消費爭議。且這類App軟體，部分使用條款及隱私權說明皆為英文，多數民眾未詳細閱讀即同意條款並開始使用，且未留意於期限屆至前取消訂閱，導致遭到扣款損失荷包。

法務局提醒，消費者下載App軟體前，建議先查看評價並進行比較，詳細確認相關試用或訂閱條款，若跳出付款畫面則應謹慎確認，消保官強調，如同意試用後，有退訂需求，僅於手機上刪除App並未有效取消訂閱，須依實際使用手機廠牌於App Store或Google Play上之「訂閱」選項中進行「取消訂閱」，方能避免遭業者自動續約扣款。

消保官表示，此類App軟體，常具有繼續性契約之特性，業者往往在條款內採用自動續約、自動扣款之商業模式，透過信用卡或手機門號直接扣款，然因此類App開發商多數位於境外，App Store及Google Play之經營者亦為境外公司，消費爭議申訴案往往難以於國內進行協商調解，消費交易存在較高風險。因涉及境外消費爭議，消費者如遇到類似情形，可循國際組織「跨境消費爭議網」（網址：https://www.econsumer.gov）尋求救濟。

