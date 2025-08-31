台東失智翁一夜未歸！跌陡坡「藤蔓纏身」　警民合作救回一命

記者楊晨東、郭玗潔／台東報導

台東縣海端鄉一名75歲失智老翁於29日午後，騎乘電動醫療代步車外出，直至晚間還未歸，家屬心急如焚，趕往海端聯合所報案請求協尋。員警獲報後立即展開調查，並結合在地村民、義警共同投入搜索行動。經過一夜的焦急等待與持續搜尋，終於在昨(30)日下午於山區尋獲受困的老翁，發現他跌落陡坡，遭藤蔓纏身無法脫困，腳上鞋子也不知去向，所幸老翁意識清楚，就醫後已無大礙。

▲75歲失智長者失蹤1日，被發現跌落邊坡，所幸身體無大礙。（圖／記者楊晨東翻攝，下同)

據了解，報案人王女表示，其父親(王男、39年次)於29日13時40分許，獨自騎乘電動醫療代步車由住家外出，因沒攜帶手機，加上罹患失智症，遲遲未歸，讓家屬十分憂心。王女擔心父親在外發生意外，遂於30日凌晨0時55分趕赴海端分駐所報案，請警察協助。

員警獲報後，立即調閱沿途監視器影像，發現王男最後身影出現在29日13時48分行經海端郵局南下方向。隨後，該所線上警力與家屬同步展開搜尋，並持續向醫療院所及消防單位查詢，但都沒發現王男有送醫紀錄。為爭取黃金救援時間，海端分駐所於昨(30)日16時，緊急協請消防救難隊，並召集山地義警、海端村山平部落及瀧下部落村民共約15人，組成臨時搜救隊，自住家周邊道路、產業道路、水圳及山區擴大搜尋。終於在當日16時30分許，在山平產業道路1.3公里處先發現王男所騎乘的電動代步車，隨後不遠處的陡坡間，發現王男身影。

令人揪心的是，王男因跌落陡坡遭山區藤蔓纏身，無法自行脫困。所幸警員邱忠華與數位村民立即合力救援，並協請消防人員支援，眾人合力剪斷藤蔓將其拉起。經檢視王男意識清楚，不過因身體受困多時體力不支，隨即由救護車送往關山慈濟醫院治療，幸無大礙。