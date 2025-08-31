　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東失智翁一夜未歸！跌陡坡「藤蔓纏身」　警民合作救回一命

記者楊晨東、郭玗潔／台東報導

台東縣海端鄉一名75歲失智老翁於29日午後，騎乘電動醫療代步車外出，直至晚間還未歸，家屬心急如焚，趕往海端聯合所報案請求協尋。員警獲報後立即展開調查，並結合在地村民、義警共同投入搜索行動。經過一夜的焦急等待與持續搜尋，終於在昨(30)日下午於山區尋獲受困的老翁，發現他跌落陡坡，遭藤蔓纏身無法脫困，腳上鞋子也不知去向，所幸老翁意識清楚，就醫後已無大礙。

▲▼75歲失智長者失蹤1日，被發現跌落邊坡，所幸身體無大礙。（圖／記者楊晨東翻攝)

▲75歲失智長者失蹤1日，被發現跌落邊坡，所幸身體無大礙。（圖／記者楊晨東翻攝，下同)

據了解，報案人王女表示，其父親(王男、39年次)於29日13時40分許，獨自騎乘電動醫療代步車由住家外出，因沒攜帶手機，加上罹患失智症，遲遲未歸，讓家屬十分憂心。王女擔心父親在外發生意外，遂於30日凌晨0時55分趕赴海端分駐所報案，請警察協助。

▲▼75歲失智長者失蹤1日，被發現跌落邊坡，所幸身體無大礙。（圖／記者楊晨東翻攝)

員警獲報後，立即調閱沿途監視器影像，發現王男最後身影出現在29日13時48分行經海端郵局南下方向。隨後，該所線上警力與家屬同步展開搜尋，並持續向醫療院所及消防單位查詢，但都沒發現王男有送醫紀錄。為爭取黃金救援時間，海端分駐所於昨(30)日16時，緊急協請消防救難隊，並召集山地義警、海端村山平部落及瀧下部落村民共約15人，組成臨時搜救隊，自住家周邊道路、產業道路、水圳及山區擴大搜尋。終於在當日16時30分許，在山平產業道路1.3公里處先發現王男所騎乘的電動代步車，隨後不遠處的陡坡間，發現王男身影。

令人揪心的是，王男因跌落陡坡遭山區藤蔓纏身，無法自行脫困。所幸警員邱忠華與數位村民立即合力救援，並協請消防人員支援，眾人合力剪斷藤蔓將其拉起。經檢視王男意識清楚，不過因身體受困多時體力不支，隨即由救護車送往關山慈濟醫院治療，幸無大礙。

▲▼75歲失智長者失蹤1日，被發現跌落邊坡，所幸身體無大礙。（圖／記者楊晨東翻攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家5死！　鄰居鼻酸：祖孫感情很好
快訊／35歲女與4童嚴重碳化　遺體移往殯儀館
疑電線走火釀悲劇　35歲女緊擁4童亡
離奇命案！女腫脹發黑死亡　男友跑去砸醫院
豪宅帥保全值勤照爆紅！竟是「天菜排長」　本尊回應了
普發1萬要來了！近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領
駁勒頸！黃國昌再嗆記者：你夠了嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...長帶2孫散步祖孫感情好

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

汽車音響突冒煙起火！高雄男急停求救　消防迅速撲滅

疑電線走火釀悲劇！阿公拿滅火器搶命被逼退　媳緊擁4童葬身火窟

新北16歲89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆！結局曝光

國5雪山隧道自小客引擎冒煙！駕駛急逃生　南向車道一度封閉

網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥假訊息

台東失智翁一夜未歸！跌陡坡「藤蔓纏身」　警民合作救回一命

汐止警暑期交通大執法　取締酒駕79件、無照駕車239件

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...長帶2孫散步祖孫感情好

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

汽車音響突冒煙起火！高雄男急停求救　消防迅速撲滅

疑電線走火釀悲劇！阿公拿滅火器搶命被逼退　媳緊擁4童葬身火窟

新北16歲89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆！結局曝光

國5雪山隧道自小客引擎冒煙！駕駛急逃生　南向車道一度封閉

網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥假訊息

台東失智翁一夜未歸！跌陡坡「藤蔓纏身」　警民合作救回一命

汐止警暑期交通大執法　取締酒駕79件、無照駕車239件

習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊

林書豪退休「2天前才決定」下一步曝光！球迷含淚祝福：一代傳奇

第一金人壽連踩2道紅線　共挨罰180萬

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...長帶2孫散步祖孫感情好

我只能放手一搏！斯威雅蒂驚險逆轉　連5年挺進美網16強

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

林書豪NBA生涯總收入破19億　美媒盛讚：林來瘋永留籃球歷史

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

不老精神大秀！嘉義2025阿公阿嬤活力SHOW南區競賽

連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！

社會熱門新聞

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

「走讀」爆衝突　警要辦黃國昌違反《集遊法》

快訊／中壢民宅大火　1大、4小無生命跡象

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

信義區國際醋海亂鬥！台男聯手土友PK印男

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

更多熱門

相關新聞

布魯斯威利患失智症3年近況曝

布魯斯威利患失智症3年近況曝

好萊塢知名影星布魯斯威利（Bruce Willis）罹患額顳葉型失智症已逾三年，現年70歲的他健康狀況成為外界關注焦點。近日，布魯斯威利的妻子Emma Heming Willis首度接受ABC《Good Morning America》專訪，坦言「布魯斯的大腦正在逐漸衰退，語言能力也漸漸消失」，令粉絲相當不捨。

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

雲林婦醫院上廁所失蹤8年！法院宣告死亡

失智嬤街頭徘徊拒上警車　瑞芳警出招卸心防

失智嬤街頭徘徊拒上警車　瑞芳警出招卸心防

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

「我姓龍」查無此人　里港警助失智翁返家

「我姓龍」查無此人　里港警助失智翁返家

關鍵字：

失智

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

范斯：隨時準備好「接任總統」

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／林書豪宣布退休！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面