民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

bb.q CHICKEN開學季送「人氣韓食」　外送平台享點心買1送1

▲▼bb.q CHICKEN推開學季限定優惠。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推開學季限定優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」推出開學季限定優惠，包括指定套餐下殺95折，不到千元就能吃到去骨炸雞、調味雞翅、人氣韓食等美食，全門市加碼推平日限定學生憑學生證或穿學生服，可享消費滿額送五花肉肉包起來好康，9月1日限時開跑。另外，外送平台還有人氣點心買1送1。

bb.q CHICKEN全門市將於9月1日起至9月30日推出「開學應援餐」，內含調味去骨炸雞1份、調味雞翅1份、88元炸物1份，以及人氣韓食「海鮮小煎餅」1份、「馬西搜唷起司球」1份和汽水2罐，限時特價999元，較原價可享95折優惠。

▲▼bb.q CHICKEN推開學季限定優惠。（圖／業者提供）

▲學生憑學生證或穿學生服於門市消費滿額即可再吃五花肉肉包起來1份。

期間再加碼推出平日限定（周一至周五）憑學生證或穿學生服至門市內用或外帶滿669元，即可免費獲得價值258元的「五花肉肉包起來」1份。
 
另外，即日起至9月9日於外送平台「Uber eats」可享海鮮小煎餅、安妞薯球組合買1送1，現省141元；9月10日至9月23日買炸薯條或地瓜薯條1份送甜心QQ球1份，現省97元，提醒外送平台優惠活動南西店均不適用。

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞也推開學季優惠。

同樣為迎接新學期到來，德克士脆皮炸雞祭出「3大省錢必修課」優惠，包括「9塊綜合咔滋炸雞桶特價388元」，內含咔滋脆皮炸雞、咔滋香辣雞翅及咔滋啃骨雞共9塊，較原價可享68折折扣；「買咔滋脆皮炸雞餐送起司蔬菜牛肉堡」，內含咔滋脆皮炸雞2塊、中份咔滋薯霸、中杯飲料及起司蔬菜牛肉堡，特價199元。

以及「雞塊買1送1」，只要59元就能吃到8塊雞塊，以上優惠將於9月1日至9月7日在全門市開跑。

【你可能也想看】

►全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

