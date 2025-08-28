北市府推機器狗巡邏惹議！　數發部：未收到申請

▲台北市近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施。（圖／李四川臉書）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府擬推出機器狗巡視人行道，但因其設備為中國製，面對議員質疑後緊急喊卡。對此，準數發部長、數發部次長林宜敬今（28日）說，依規定，各級政府機關使用中國大陸廠牌的資通訊產品，須經資安長核准並函報數發部同意才能使用；針對台北市的機械狗，截至昨天都沒收到北市府申請。

台北市副市長李四川昨社群網站Facebook上分享，將以智能機器狗巡視人行道，但民進黨議員發現，該機器狗本體是中國製造，並要求停用。台北市政府新工處昨表示，機器狗資訊傳輸是由台灣廠商開發整合，無資安疑慮，且此為試辦計畫，未正式啟用。

行政院發言人李慧芝說，行政院從2019年公布各機關對危害國家資通安全產品的限制使用原則後，已經限制公部門使用資通訊設備，數發部也有從國家資安角度管理。

準數發部長林宜敬說，依照目前的規定，如果各級政府機關希望使用中國大陸廠牌的資通訊產品時，必須經過機關、上級機關資安長核准後，函報數發部同意後才能使用。截至今年8月27日為止，都沒有收到台北市政府申請專案使用中國大陸廠牌機器狗的申請。

林宜敬特別提醒台北市政府，要注意這方面的資通安全，現在像是機器狗這樣的高科技產品都非常複雜，通常都會連網，即使當下用各種資安檢測設備去檢測覺得都是安全的，將來還是可能透過遠端連線或自動軟體更新方式，更改裡面的操作軟體。

林宜敬表示，在境外的敵對勢力可能會透過網路遠端操控設備，或是把這些設備如機械狗搜集到的各項訊息回傳到境外去，要請台北市政府特別注意。