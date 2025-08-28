　
政治

北市府推機器狗巡邏惹議！　數發部：未收到申請

▲▼台北市近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施。（圖／李四川臉書）

▲台北市近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施。（圖／李四川臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府擬推出機器狗巡視人行道，但因其設備為中國製，面對議員質疑後緊急喊卡。對此，準數發部長、數發部次長林宜敬今（28日）說，依規定，各級政府機關使用中國大陸廠牌的資通訊產品，須經資安長核准並函報數發部同意才能使用；針對台北市的機械狗，截至昨天都沒收到北市府申請。

台北市副市長李四川昨社群網站Facebook上分享，將以智能機器狗巡視人行道，但民進黨議員發現，該機器狗本體是中國製造，並要求停用。台北市政府新工處昨表示，機器狗資訊傳輸是由台灣廠商開發整合，無資安疑慮，且此為試辦計畫，未正式啟用。

行政院發言人李慧芝說，行政院從2019年公布各機關對危害國家資通安全產品的限制使用原則後，已經限制公部門使用資通訊設備，數發部也有從國家資安角度管理。

準數發部長林宜敬說，依照目前的規定，如果各級政府機關希望使用中國大陸廠牌的資通訊產品時，必須經過機關、上級機關資安長核准後，函報數發部同意後才能使用。截至今年8月27日為止，都沒有收到台北市政府申請專案使用中國大陸廠牌機器狗的申請。

林宜敬特別提醒台北市政府，要注意這方面的資通安全，現在像是機器狗這樣的高科技產品都非常複雜，通常都會連網，即使當下用各種資安檢測設備去檢測覺得都是安全的，將來還是可能透過遠端連線或自動軟體更新方式，更改裡面的操作軟體。

林宜敬表示，在境外的敵對勢力可能會透過網路遠端操控設備，或是把這些設備如機械狗搜集到的各項訊息回傳到境外去，要請台北市政府特別注意。

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

衛福部批兒虐「三年稽查一次」　北市府斥：同仁每年稽查破千次

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過了

賴清德視察海軍一六八艦隊　承諾優化待遇、改善官兵生活環境

「柯總召最近很辛苦」黃國昌也送暖　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流

行政院通過職安法修法　增職場霸凌專章、提高職災雇主刑責

海巡署增添新戰力！　專業預備軍官班30名學員結訓授階

柯總召的逆襲？民進黨團明「議場內」開黨團大會　周玉蔻曝用意

北市府推機器狗巡邏惹議！　數發部：未收到申請

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

衛福部批兒虐「三年稽查一次」　北市府斥：同仁每年稽查破千次

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過了

賴清德視察海軍一六八艦隊　承諾優化待遇、改善官兵生活環境

「柯總召最近很辛苦」黃國昌也送暖　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流

行政院通過職安法修法　增職場霸凌專章、提高職災雇主刑責

海巡署增添新戰力！　專業預備軍官班30名學員結訓授階

柯總召的逆襲？民進黨團明「議場內」開黨團大會　周玉蔻曝用意

北市府推機器狗巡邏惹議！　數發部：未收到申請

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

摩斯漢堡中秋限定新品一次看　干貝白醬可樂餅同步回歸

想省錢反而花更多！少報175萬裝潢折讓　國稅局一查挨罰80萬

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

《拜六禮拜》男男戀爆紅！王品澔阿公「揪鄰居在家看」真實反應曝

日本SUKIYA睽違11年「大降價」！　牛丼最多便宜40日圓

張競／中國大陸海警南域艦修復狀況分析

聯邦快遞擴大電動貨運車隊規模　員工參與社區計畫年增20%

核廢土再利用？日本政府推放中央官廳花圃　2045完成最終處置

比特犬專屬「拆家鍵」　按下發出「摧毀」聲立刻有紙箱任牠咬

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

國台辦轟修法綠色恐怖！陸委會回擊了

北市機器狗僅載具為陸製　綠議員：違法又違約

北市機器狗僅載具為陸製　綠議員：違法又違約

台北市政府引進中國製「智能機器狗」，爆發資安疑慮，台北市新工處對此澄清，機器狗僅載具為中國製造，資料傳輸部分由國內研發，並無資安疑慮。台北市議員簡舒培、陳賢蔚、顏若芳今（28日）則召開記者會痛批違法，機械犬屬於最終資通訊產品，本來就不能為中國廠牌，不僅法律有規定，此標案的成效式契約更有明定本案產品必須符合《資通安全法》及其子法。

「不要推給NCC」　郭國文質詢開罵數發部：乾脆廢掉「下去啦」

「不要推給NCC」　郭國文質詢開罵數發部：乾脆廢掉「下去啦」

陸機器狗巡邏藏資安風險？　蔣萬安：創新實驗

陸機器狗巡邏藏資安風險？　蔣萬安：創新實驗

轟北市府引陸機器狗　簡舒培：第一時間還謊稱美國製

轟北市府引陸機器狗　簡舒培：第一時間還謊稱美國製

郭智輝請辭　綠委：企業界個性在官場上會有一些磨合

郭智輝請辭　綠委：企業界個性在官場上會有一些磨合

數發部機器狗

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

