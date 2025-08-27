相親僅4天！單身男花百萬閃婚　竟發現妻「性病、吸毒」黑歷史



▲江西一名男子透過婚介公司，與一名認識僅4天的女子結婚。（圖／翻攝自百姓關注）

圖文／CTWANT

賠了夫人又折兵！中國江西一名男子透過相親廣告和婚介公司，花了30多萬人民幣（約128萬新台幣）和一名認識僅4天的女子結婚，但不到1個月，竟面臨人財兩空的下場，目前已經報警處理。

據《百姓關注》報導，30多歲的黃男去年底在滑短影音時，被相親廣告吸引，在婚介公司的介紹認識正在離婚的李女，2人在12月14日認識，3天後李女離婚，18日雙方就結婚。

小倆口回江西展開婚姻生活，但孕前檢查卻發現女方有性傳染病，過去還有吸毒史，而且婚後多次回老家，今年1月離開後更是失去音訊。黃男到婚介公司討說法，赫然發覺李女開始和其他男子相親，收了聘禮，身上還有負債，最後因詐騙被拘留，這讓他懷疑自己遇到騙婚，希望解決問題。

▲婚介公司已將仲介費退還給黃男。（圖／翻攝自百姓關注）

婚介公司負責人指出，李女和媒婆都已被抓，公司收的3萬人民幣仲介費已經退還給黃男，並否認黃男帶來婚介公司的2名男子是他們的員工，強調雙方為合作關係，至於黃男剩下的27萬多人民幣與他們無關，目前兩方再次前往派出所報警處理此事。

消息曝光後，引發一陣議論，網友紛紛留言感嘆：「怎麼想的，才認識幾天就敢結婚」、「愛情不是你想買，想買就能買」、「這是有多迫不及待啊」、「那些見1、2面就急著結婚的，都是騙子們的優秀客戶資源」、「這婚非結不可嗎？」

◎吸毒有害健康，毒品危害防制中心諮詢專線：0800-770-885

