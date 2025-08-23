人妻高檔豪宅裸睡「窗外冒出2工人」！裸體被看光崩潰尖叫

▲一名人妻在高級公寓內裸睡，裸體被窗外的清潔工看光。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

大陸四川成都日前發生一起離譜事件，一名程姓男子與妻子在某高檔公寓租住。沒想到妻子在房間內裸睡時，窗外突然有2名清潔工出現，導致妻子全身被看光，因此罹患了憂鬱症，且公寓管理方還不願負責，讓他相當憤怒。

綜合陸媒報導，程男與愛妻今年4月間以每月1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.2萬元）的租金，租賃了成都一處高級公寓的超高樓層。入住時公寓管家透過私訊提醒，4月21日至4月30日會進行玻璃帷幕清洗作業，準備清洗至居住樓層以前，會先發訊息提醒，讓租戶有時間關窗戶、拉窗簾，以保護個人隱私。

怎料今年4月25日間，程男在客廳工作，突然聽見房間內裸睡的妻子發出尖叫，嚇得立刻衝進房內。進房後程男才知道，妻子睡覺時沒有拉窗簾，且有2名清潔工突然出現在大面積的落地玻璃窗外，進行清潔作業，妻子的裸體也全被2人看光光。

程男對此感到相當憤怒，當時妻子在房內裸睡，被施工的聲音驚醒，睜開眼時就看見2名男性掛在窗外，內心受到的衝擊之大可想而知。

程男指稱，先前管家曾經承諾，清洗到居住樓層前會先行通知，他們卻沒有收到任何消息。愛妻被清潔人員看光以後，精神狀態變得恍惚，就醫後確認罹患了憂鬱症，且狀態持續惡化。

▼公寓管理方曾發訊息表示，在清潔工清洗以前，會提前告知租戶。（圖／翻攝微博）



後續經過協商，雙方沒能達成共識，程男因此氣得向媒體爆料，剛開始溝通時，公寓管理方否認沒有通知，直到後期才坦承疏漏，但是拒絕公開道歉、實質賠償，只願意給予600元（約新台幣2,543元）的租金優惠。

程男指控，直到今年8月準備退租，他上網公開這次的事件以後，公寓方才坦承有疏失。事件發酵以後，公寓方坦承，確實有這件事情發生，目前仍在協調處理當中。