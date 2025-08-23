　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲全台速食店最新省荷包優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台速食店持續推出最新優惠，三商炸雞有炸雞桶買1送1，達美樂披薩買1送2，肯德基、必勝客則是一系列高CP值套餐，最低下殺42折。《ETtoday新聞雲》整理優惠懶人包，月底省荷包好康一次看。

▲▼達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

▲達美樂限時買1送2。

●漢堡王
漢堡王即日起至8月25日前祭出「買大送小」優惠，包括「買10塊雞塊送5塊雞塊特價99元」、「買雞薯條送小份辣薯球特價69元」，最高可享57折，且換算下來每塊雞塊不到7元，CP值超高，各門市數量有限、售完為止。提醒機場店、兒童樂園店、科技廠、南投服務區店不適用此優惠。

另外「雙堡套餐下殺6折」優惠加碼延長至9月8日，「松露至尊烤牛堡（原價159元）」、「松露福運烤雞堡（原價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡（原價124元）」任選2款，搭配薯條及2杯飲料特價288元，最多現省155元。提醒上述品項、優惠皆不適用於兒童樂園、機場、科技廠內門市。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至8月26日限時推出「買香草烤雞送香草烤半雞特價530元」、「買香草烤雞腿+中杯蜂蜜綠茶送香脆炸雞特價159元」。提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不參與此活動。

●達美樂
達美樂即日起至8月31日有「買1送2」超殺優惠，可享經典或招牌系列披薩任選2個，再送大可樂1瓶，特價只要598元；披薩部分有超過15種口味選擇，包括在地食鮮總匯、道地美國、日式章魚燒、超級墨西哥、龍蝦舞沙拉等。

▲▼拿坡里（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出2大快閃優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至8月31日前祭出「2大優惠」，包括「外帶小披薩特價139元」，含多種口味，較原價可享48折折扣，比買1送1便宜，以及「外帶10塊炸雞下殺6折」，特價只要390元；美食卡會員則再加碼領券可享「外帶小披薩加Double Cheese買1送1」，優惠價340元。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至9月8日「買1送1」，凡外帶「義式炸雞桶」就送「青花椒炸雞桶」，12塊炸雞限時特價390元，平均每塊不到33元，單桶青花椒炸雞特價則只要222元；加碼推棒腿優惠，可享買6隻雙色起司棒腿送6隻原味胡椒棒腿，特價169元。

三商i美食會員還有專屬優惠，至9月6日憑3點於APP兌換優惠券可享「義式雞腿桶買1送1」，優惠價只要380元。

▲▼必勝客獨享尖叫點16大夏季優惠。（圖／業者提供）

▲▼必勝客祭出16款高CP值套餐。

▲▼必勝客獨享尖叫點16大夏季優惠。（圖／業者提供）

●必勝客
必勝客即日起至9月8日祭出16款高CP值套餐，包括百元有找的「銅板1+1$89套餐」，4款人氣組合只要89元即可享四小福、日式照燒雞個人比薩或單片爆濃巧克力香蕉、超級總匯起司咔滋餅+飲料；「個人超值大餐159元起」優惠，指定1主食搭配3樣副食及飲料共5件組最低57折。另外，還有「雙人豪飽餐259元起」、「多人激省餐7折起」等。

●肯德基
肯德基即日起至9月15日前有一系列限定優惠，包括「99元激省餐」內含咔啦脆雞2塊+小杯無糖茉莉綠茶1杯、「139激省餐」內含花生熔岩咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯；還有「漢堡第2件5折」、「買套餐送漢堡」、「買漢堡送蛋撻」等。

加碼收4款點心買1送1，優惠品項有香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓奶油格子鬆餅、上校雞塊；以及「買2盒蛋撻送雞塊特價385元」、「開學超值桶特價329元」、「炸雞可樂爽嗑桶特價299元」等好康。

▲▼肯德基開學季優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基最新優惠一次看。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普下令羅德島「離岸風電」停工！　風電產業再受重擊

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

馬文君投票有信心！　許淑華、麥玉珍陪同現身投票

日韓「穿梭外交」第1彈！李在明訪日會石破茂　再飛美國見川普　

陸第3代神秘「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」平衡突破超高音速

騎機車支援投開票遇車禍！國小女師多處擦傷　民政局急派人遞補

建案拚差異化搶買氣　籃球場羽球場搬進社區

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

逛Zara試穿衣服「蠍子爬上腿」猛螫　20歲女嚇爆尖叫求救

美韓峰會下周登場！駐韓美軍軍費、中國威脅成焦點　李在明陷兩難

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

