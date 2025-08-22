陶藝奇人黃怡文「鼎甲窯」　重現郎紅天目鈞釉茶席專題驚豔國際

▲陶藝家黃怡文於善化創立「鼎甲窯」，多年鑽研經典釉色，作品廣受收藏家喜愛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市觀光旅遊局推動「台南奇人帶路」系列報導，發掘在地職人生命故事，其中陶藝家黃怡文最具代表性，他北上求學後定居台北，與妻子康月足經營蠟染服飾品牌，30多年前因替女兒尋找才藝班而接觸陶藝，從此一頭栽入，先後師承陽文濱、杜輔仁，2006年舉家回到台南善化創立「鼎甲窯」，潛心鑽研經典釉色。

黃怡文多年實驗，成功掌握工藝精髓，重現郎紅的華麗、天目的絢爛與鈞釉的貴氣，作品受到藏家追捧。他熱愛品茶，進而開創「茶席專題」，突破坊間茶具多為拼湊的限制，完整設計出成套陶器，讓生活器皿兼具藝術美感。2024年，他受邀赴日本交流，成為首位登上京都傳統產業博物館的台灣陶藝家，全套鈞釉「紫氣東來」茶席更獲得當地高度評價。

黃怡文指出，釉色是金屬元素在高溫條件下的窯變效果，變化難測，尤其「郎紅」失敗率極高，因此才有「若要窮、燒郎紅」的俗諺。他曾為此天天跑南藝大圖書館鑽研，並透過不斷試驗逐步融會貫通。他強調學習釉藥不能速成，需理解元素特性並隨環境調整，並樂意分享經驗，以免傳統工藝後繼乏人。

除了陶藝，黃怡文也因妻子影響接觸藏傳佛教，作品「無心」系列展現其內心觀想。夫妻倆常舉辦聯展，康月足玩布、黃怡文玩泥，互補互信。他感性表示，自己外貌嚴肅卻被溫柔妻子馴服，「娶到康月足是我一生最大福報」。

台南市觀旅局表示，「台南奇人帶路」系列自3月起陸續推出，邀請民眾深入職人世界，體驗台南獨特魅力。近期安平至澎湖直航航線祭出七夕限定優惠，台南雙層巴士秋季主題旅程也同步登場，更多資訊可至「台南旅遊網」或粉絲專頁查詢。