台中男心情差坐橋墩！民眾急報案　員警拉下開導勸說

▲▼邱姓男子心情不佳坐在東勢大橋橋墩上，民眾見狀報警協助，將他救下。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名邱姓民眾心情不佳，今(14)日上午跑到東勢大橋坐在橋墩上，民眾開車經過發現立即打電話報警協助。東勢警分局土牛派出所警員黃瀚霖、胡惠琦接獲通報後，立即至現場了解，經警方呼喊及勸說，男子皆不為所動，警員黃瀚霖見狀便將該男子拉抱於安全處排除危險發生，為確保男子安全無虞，警方使用巡邏車將其載回所內確認身分，經警方耐心開導及勸說後，邱男情緒才恢復平穩並感謝警方及路過民眾出手相救。

東勢分局土牛派出所所長吳清煬表示，一名蘇姓女子於14日上午8時30分許開車行經東勢大橋往東勢方向時，看見一名中年男子坐於橋墩，請警方前往關心。警不敢怠慢，立即派遣警員黃瀚霖、胡惠琦前往處理，一到現場警方見勸說無效，且邱男神情恍惚，為排除危險狀況發生，警方便趁邱男不注意時從後方拉抱遠離橋墩，其後將邱男載回派出所確認身分，剛開始邱男還不願配合始終不開口說話，所幸經警方輪番上陣耐心安撫後， 終於讓其打開心房，並感謝警方跟民眾的即時關心。警方後續除通報衛生局自殺防治中心介入輔導外，也提供許民心理支持，邱男對警方的積極行動與暖心協助表示感謝。

東勢警分局表示土牛派出所警員黃瀚霖、胡惠琦於人命關天之際，能立即找尋男子蹤跡，即時遏止一樁憾事發生，救人一命勝造七級浮屠，黃、胡二員善行義舉，足為同仁楷模。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995