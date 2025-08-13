愛上花東山海！她長住1年心碎離開　點出「4大殘酷現實面」

▲花東的美景，是許多人嚮往居住的地方。（示意圖／CTWANT資料照）

一名顏姓女網友在臉書粉專發文，分享她長住台東池上與花蓮東里一年的親身經驗。她坦言，儘管風景如畫、生活寧靜，仍因交通不便、生活成本高、租屋困難與醫療資源不足等問題，選擇離開花東。她強調「不該只報喜不報憂」，希望給有意移居者更全面的參考。

該名女網友近日在臉書社團裡發文，分享她在台東池上與花蓮東里長住一年後，最終選擇離開的原因。她指出，過去僅以旅人的角度欣賞花東，實際長住後才發現不少生活層面的現實困境，「愛了一整年的山與海，卻在現實裡選擇放手。」

她整理出4大主要現實問題：

1. 交通問題

台9線、台11線設有密集測速裝置，長途駕駛壓力大。地震、颱風與豪雨頻繁，時常導致北迴、南橫與南迴中斷，易有孤立感。

2. 生活成本偏高

儘管靠近農產地，花東的物價仍高於西部，日常採買與外食支出明顯偏高。她曾靠網購節省開銷，但也導致當地消費降低，間接推升商家成本與售價。

3. 租屋困難與價格上漲

適合長住的房源稀少，加上租屋需求高，導致租金水漲船高。她曾遇房東臨時加條件，甚至有人開價3萬元，理由竟是「你負擔得起」。

4. 醫療資源不足

當地專科與醫療設備稀缺，如池上無耳鼻喉科，需至玉里或花蓮市就診。婦科醫療更為有限，有時須開車1小時至台東市，大醫院部分科別一週僅看診1至2次。

她表示，花東依然是她心中美麗的地方，但當「旅行者」變成「長住者」，現實條件就必須細細衡量。以上經驗希望能給想來花東生活的朋友，作為一個更完整的參考。

貼文吸引2萬多人點讚，網友也底下紛紛表示，「言簡意賅非常務實，多年前我也曾在花東住了一年半，好山好水好風光，但仍有現實因素如同作者所述無法克服」 、「認同，我是土生土長的在地玉里人，如果家裡本身沒有自家產業真的很難在玉里生存下去」 、「我媽也住在長濱鄉，看醫生就必需去到花蓮，交通非常不放便，日常用品、生鮮又很貴的」 、「最主要人口少，醫院也要賺錢 ，醫生看病患人數少薪酬自然少，好的醫生自然留不住」 、「真的，我在花蓮也覺得外食怎麼這麼貴，明明買菜是便宜的。」

