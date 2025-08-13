　
離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

「李察創意料理」收費不菲，負責人吳永廷更常秀出餐廳使用的高端食材，如今卻爆發消費糾紛。（圖／讀者提供）

▲ 「李察創意料理」收費不菲，負責人吳永廷更常秀出餐廳使用的高端食材，如今卻爆發消費糾紛。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台南市高級餐廳「李察創意料理」在網路上擁有超高評價，被譽為台南最佳私廚，用餐價格更是每人2000元起跳，該餐廳卻遭控，收客人14萬元月子餐費用後，竟每日僅準備一餐，還會以便當、外食敷衍，後期更以製作月餅剩下的蛋白煮湯來敷衍產婦，消費者找上消保官，老闆吳永廷無正當理由卻不出席，讓消費者氣憤不已，正研擬是否提出告訴。

據了解，李察創意料理隱身民宅內，主打每日僅供應一桌客人，採全預約制，只能使用FB或LINE訂餐，「絕對隱藏版」反讓客人趨之若鶩，人均2000元的價格仍吸引眾多食客上門，台南市長黃偉哲、立法委員林宜瑾、台南議長邱莉莉和多位台南市議員都曾前往用餐，該餐廳如今卻爆出消費糾紛。

「收了14萬元，我們想像的月子餐至少一日三餐，沒想到大多數時候是一天只有一餐。」消費者阿國（化名）氣憤表示，他2023年透過演講認識吳永廷，過去稱呼吳為「學長」，吳永廷偶爾會在餐廳打烊後邀他到家中小聚，並邀請他與妻子受洗一同成為教友，雙方因宗教關係越走越近，阿國夫妻對吳信任也越來越深。

昔日消費者阿國（化名）控訴，吳永廷收了14萬元月子餐費用後，卻常一日只出一餐，交給吳父裝潢的家更慘成廢墟（圖／黃威彬攝）

▲昔日消費者阿國（化名）控訴，吳永廷收了14萬元月子餐費用後，卻常一日只出一餐，交給吳父裝潢的家更慘成廢墟。

阿國回憶，吳永廷得知2人新婚要裝潢新家及妻子懷孕後十分熱情，主動推薦父親給他們承攬裝潢工程，還說可以為產婦製作月子餐，雙方因而談妥以14萬元的價格出餐。

阿國說，寶寶在2024年8月健康誕生，因裝潢工作尚未完成，妻子原要回娘家坐月子，吳永廷卻稱自家有空房，力邀妻子到他家坐月子，且稱全家都能幫忙照顧產婦和新生兒，在盛情難拒下，老婆於是出院後就到吳家小住。

吳永廷口中的照顧卻讓阿國夫妻倆跌破眼鏡，阿國回憶，妻子被安排住進吳家的頂樓，入住第一天的「宵夜」就是在深夜12點，以LINE通知剛生產完的妻子下樓食用，在他家住的20多天中，大部分時候都是一天一餐，且不提供飲用水，阿國得抽空去幫妻子送便當和飲水，否則寶寶連泡奶的水都沒有。

吳起初還會煮蝦、鮑魚、排骨或魚等高級食材，但在阿國妻子入住時間漸長後越發敷衍，時常以便當打發產婦，而在中秋節將近時，吳永廷一家都忙著製作月餅禮盒，還會拿製作蛋黃酥剩下的蛋白煮湯，再配以外食搪塞，阿國妻子看著窮酸餐點忍不住鼻酸，卻又因寄人籬下而不敢與吳家發生衝突。

「我們還有在李察私廚辦新生兒見面會，他小女兒來蹭飯也是我們要付。」阿國回憶，因雙方長輩都想見寶寶，但吳家拒絕外人出入，只好以餐會名義邀請兩邊家人相聚，而吳永廷父母負責新家裝潢，2人也受邀用餐，而吳的小女兒見祖父母都在餐桌上也加入飯局，整頓飯花費3萬多元，連吳的小女兒都算人頭，夫妻倆雖覺不合理，也只能吞下買單。

直到9月初，阿國眼見新家裝潢始終沒有進展，多次詢問吳父都以物料不足、人力難找等理由敷衍，阿國驚覺不能再與吳家打交道，將妻小接出後開始捍衛自身權益，雙方宣告翻臉，吳永廷也一改過去「好學長」假象，向夫妻倆收取8萬元的住宿費，兩張面孔也讓阿國夫妻看傻眼。

吳永廷收月子餐費用後卻沒有正常出餐，還常以外食便當或食材邊角料敷衍產婦。（圖／讀者提供）

▲ 吳永廷收月子餐費用後卻沒有正常出餐，還常以外食便當或食材邊角料敷衍產婦。

而阿國針對工程費用提告，月子餐部分則投訴消保官，吳永廷無正當理由卻不出席消費爭議調解會議，「擺爛」行徑也被台南市法制處公告，阿國夫妻更是氣憤不已，考慮是否提出告訴。

對此，李察創意料理老闆吳永廷回應，遭投訴部分疑似涉及該店前陣子之消費客訴爭議，但相關指控均與事實不符，現已委由王律師協助處理，正了解對方的心態與用意。

財政部南區國稅局台南分局表示，該餐廳是否涉及逃漏稅尚須釐清，歡迎民眾檢舉並提供前往用餐但沒拿到統一發票的事證，以協助調查人員儘速確認有無涉及不法。

台南市衛生局則表示，接獲訊息已即刻派員稽查，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。衛生局要求業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。

