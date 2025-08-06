　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斗六駕駛無視鳴笛擋救護車1分半　還跟闖紅燈！下場慘了

記者游瓊華、黃翊婷／雲林報導

雲林縣消防局的救護車上個月初執行疾病救護勤務的時候，車上病患生命跡象不穩定，急需送醫救治，卻遇到一名汽車駕駛疑似惡意擋道，甚至闖紅燈，引發民眾不滿。斗六警分局事後接到民眾檢舉，已針對未避讓救護車、闖紅燈等違規行為，對汽車駕駛開出2張罰單，共計罰款6300元，同時吊銷駕駛執照。

雲林擋救護車。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲汽車駕駛當時的車窗是打開的，應當能聽到救護車的鳴笛聲，他卻沒有避讓，反而一直行駛在救護車前方。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前公布一段行車記錄器影片，只見雲林縣消防局的救護車一路鳴笛趕往醫院，前方汽車的駕駛卻一副老神在在的樣子，繼續擋在救護車前方，沒有避讓，甚至在轉彎進入大學路時，無視救護車駕駛按喇叭示警，硬是卡在前方並跟著闖紅燈。

雲林擋救護車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲當時救護車上的病患生命跡象不穩定，情況危急。（圖／記者游瓊華翻攝，下同。）

這段大約1分半的影片公開之後，立刻引發眾怒。雲林縣消防局緊急救護科技正黃朝群表示，當時同仁正在執行疾病救護勤務，車上的患者生命跡象不穩定，需要立刻送往台大雲林分院進行救治，途中發現一名汽車駕駛一直擋在救護車前方，甚至以闖紅燈的方式跟著救護車前行，當時駕駛的手有伸出車窗外，他應當可以聽到救護車的鳴笛聲，而且當下其他駕駛都已經避讓，他卻還是持續行駛在救護車前方。

雲林擋救護車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃朝群提醒，駕駛若在路上遇到救護車，可先觀察救護車的方向再進行避讓。

對此，斗六警分局表示，事後有接獲民眾檢舉，已針對汽車駕駛未避讓救護車、闖紅燈等違規行為，分別開罰3600元、2700元，同時吊銷駕駛執照。

黃朝群提醒，若駕駛在路上遇到救護車，可以先透過後照鏡觀察救護車的方向，如果是在單線車道，駕駛可以打右轉燈往右避讓，如果是在兩線道車道，駕駛可以配合救護車的行進路線，向左或向右往兩側避讓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電「內鬼洩密手法」曝光　竊取者是前員工
台積電回應川普「3000億美元投資」　公司：目前就是1650
車頭消失！國1「5車追撞」　駕駛慘死
快訊／30歲3寶媽殺夫！　被逮畫面曝
一早醒來看不到八大綜合台、TVBS歡樂台！　TBC公告4頻道
快訊／台中七期豪宅墜樓！　男9樓墜落慘死
快訊／1家5口墜谷！尋獲腳掌、衣服　擴大範圍搜救
快訊／行李全部沒上機　國泰航空回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

安泰醫院大火奪9命！蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬+20次偏鄉義診

膠帶黏車牌遭盤查　他以為被通緝蛇行逆向狂飆！5分鐘慘吞28罰單

網紅「鳳梨」飲料店被潑糞畫面曝　嫌店員口氣差洩恨...2男落網

彰化法拍創紀錄！4萬顆泰達幣128次競標　153萬天價成交

台中深夜惡火男子燒死陽台　死者曾因抽菸引發小火警

違規怒嗆「我有違規嗎」警方打臉：你無照駕駛　醉男慘噴14萬

育有3幼兒…嘉義夫妻都是外送員「2因素常口角」！妻水果刀殺死夫

柯文哲出庭畫面曝！遭控收賄3、4億元　怒告鍾小平「含血噴人」

快訊／台中七期豪宅傳意外！男子9樓墜落卡花圃　送醫不治

大雨狂炸馬路變「月球表面」　彰化騎士卡坑洞慘摔送醫

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

安泰醫院大火奪9命！蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬+20次偏鄉義診

膠帶黏車牌遭盤查　他以為被通緝蛇行逆向狂飆！5分鐘慘吞28罰單

網紅「鳳梨」飲料店被潑糞畫面曝　嫌店員口氣差洩恨...2男落網

彰化法拍創紀錄！4萬顆泰達幣128次競標　153萬天價成交

台中深夜惡火男子燒死陽台　死者曾因抽菸引發小火警

違規怒嗆「我有違規嗎」警方打臉：你無照駕駛　醉男慘噴14萬

育有3幼兒…嘉義夫妻都是外送員「2因素常口角」！妻水果刀殺死夫

柯文哲出庭畫面曝！遭控收賄3、4億元　怒告鍾小平「含血噴人」

快訊／台中七期豪宅傳意外！男子9樓墜落卡花圃　送醫不治

大雨狂炸馬路變「月球表面」　彰化騎士卡坑洞慘摔送醫

分隔島香菇不稀奇！彰化驚見「樹幹長靈芝」　掃把也冒魔幻菇

攝護腺癌上升　營養師示警「4類飲食地雷」

安泰醫院大火奪9命！蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬+20次偏鄉義診

美超微下修財測盤後重挫16%　AMD警告中國出口不確定性、股價跌逾6%

百萬AV系YTR「中指通」爆工作室解散！經紀人急回4點：沒要收掉

明被傳替柯文哲作證！　黃珊珊：將據實陳述幫助法院發現真實

膠帶黏車牌遭盤查　他以為被通緝蛇行逆向狂飆！5分鐘慘吞28罰單

台網紅「去大S墓地直播」遭封！澄清：那是觀光園區…揭直播收入

內部文件曝光！iPhone 17系列、AirPods Pro 3傳將同台發表

台積電回應川普「3000億美元投資」　公司：目前就是1650億美元

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

社會熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

快訊／凌晨爆爭吵！嘉義妻「水果刀怒捅」殺死夫

土地公廟旁拉客　警破賣淫集團9女被逮

青鳥書店4年撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

日月潭涵碧樓　男主管約砲女員工：讓我戳一下

青鳥女神淪小三　還跟張鐵志「澀谷牽手」被拍

把持「台積電資源」剝削學生　惡劣女教授爆逼回捐薪水

快訊／台中大樓惡火1男困陽台喪命　百人夜逃

即／台中七期豪宅意外　男子9樓墜落慘死

獨／疑當「詐團軍師」　聯合再生董事交保60萬

更多熱門

相關新聞

家鄉情深！台南勞工局長攜親友捐高階救護車

家鄉情深！台南勞工局長攜親友捐高階救護車

台南市官田消防分隊6日舉辦「官田93」救護車捐贈典禮，由台南市勞工局長王鑫基及其親友共8人合資，捐贈市值410萬元的高階救護車1輛，該車配備自動心肺復甦機、自動甦醒器與潮末二氧化碳偵測器等進階裝備，將投入官田、麻豆、下營地區使用，全面強化消防局第二大隊的緊急救護量能。

雲林家扶轉贈童小姐愛心給弱勢家庭

雲林家扶轉贈童小姐愛心給弱勢家庭

雲林縣府攜手國際社團共創社福願景

雲林縣府攜手國際社團共創社福願景

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

雲林斗南大淹水主因曝光　環團斥人禍

雲林斗南大淹水主因曝光　環團斥人禍

關鍵字：

救護車雲林

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

快訊／川普稱台積電要投資3000億美元

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

女大生撞臉大S爆紅！挨酸暴怒刪光照

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

沈玉琳「在家病發經過曝」

即／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

川普「關稅勒索全球」反讓輸家變贏家？　哈佛教授：害美國變窮

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面