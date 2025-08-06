斗六駕駛無視鳴笛擋救護車1分半　還跟闖紅燈！下場慘了

記者游瓊華、黃翊婷／雲林報導

雲林縣消防局的救護車上個月初執行疾病救護勤務的時候，車上病患生命跡象不穩定，急需送醫救治，卻遇到一名汽車駕駛疑似惡意擋道，甚至闖紅燈，引發民眾不滿。斗六警分局事後接到民眾檢舉，已針對未避讓救護車、闖紅燈等違規行為，對汽車駕駛開出2張罰單，共計罰款6300元，同時吊銷駕駛執照。

▲汽車駕駛當時的車窗是打開的，應當能聽到救護車的鳴笛聲，他卻沒有避讓，反而一直行駛在救護車前方。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前公布一段行車記錄器影片，只見雲林縣消防局的救護車一路鳴笛趕往醫院，前方汽車的駕駛卻一副老神在在的樣子，繼續擋在救護車前方，沒有避讓，甚至在轉彎進入大學路時，無視救護車駕駛按喇叭示警，硬是卡在前方並跟著闖紅燈。

▲當時救護車上的病患生命跡象不穩定，情況危急。（圖／記者游瓊華翻攝，下同。）

這段大約1分半的影片公開之後，立刻引發眾怒。雲林縣消防局緊急救護科技正黃朝群表示，當時同仁正在執行疾病救護勤務，車上的患者生命跡象不穩定，需要立刻送往台大雲林分院進行救治，途中發現一名汽車駕駛一直擋在救護車前方，甚至以闖紅燈的方式跟著救護車前行，當時駕駛的手有伸出車窗外，他應當可以聽到救護車的鳴笛聲，而且當下其他駕駛都已經避讓，他卻還是持續行駛在救護車前方。

▲黃朝群提醒，駕駛若在路上遇到救護車，可先觀察救護車的方向再進行避讓。

對此，斗六警分局表示，事後有接獲民眾檢舉，已針對汽車駕駛未避讓救護車、闖紅燈等違規行為，分別開罰3600元、2700元，同時吊銷駕駛執照。

黃朝群提醒，若駕駛在路上遇到救護車，可以先透過後照鏡觀察救護車的方向，如果是在單線車道，駕駛可以打右轉燈往右避讓，如果是在兩線道車道，駕駛可以配合救護車的行進路線，向左或向右往兩側避讓。