股市禿鷹案判刑+科控防逃　金檢局前局長李進誠苦笑：無奈

▲李進誠（右）今（5日）被高院更五審判刑一併附加科控防逃措施，他完成手續苦笑對在場媒體說「謝謝！無奈！」。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民／台北報導

金管會金融檢查局前局長李進誠任內涉洩密圖利「股市禿鷹」集團，全案纏訟20年，高院更五審今（5日）判他4年5月徒刑，並首度裁定佩戴科技監控設施防逃，李現為執業律師，完成防逃手續後離開時，苦笑對在場媒體說「謝謝！無奈！」

更五審合議庭今依《貪污治罪條例》圖利罪，判李進誠4年5月徒刑、褫奪公權3年，可上訴，並預先通知李到庭聆判，當庭諭知附加防逃措施，今起到明年（2026年）8月4日止，須佩戴電子手環，並於每晚6點到9點間，以北市松山區慶城街住處門牌為背景，用配發個案手機自拍容貌上傳科控中心報到1次，此部分可抗告。

李進誠聆判後留在高院，花了1個多小時完成科控設備安裝連線，離開時面對在場媒體發問，李原本低頭苦笑不語，後來勉強表示「謝謝！無奈！」李的辯護律師表示會上訴。

本案發生於2005年間，當時李進誠正是檢察界明日之星，以台北地檢署查緝金融專組主任身分，借調擔任剛成立的金管會金融檢查局長，仕途一片光明，案發纏訟至今20年，李早已離開檢察界轉任律師。

李進誠本案被控利用檢查局長職務，得知當時高檢署「查緝黑金中心」正偵辦勁永公司掏空案秘密，李涉先後洩密給認識的金主林明達、股市作手陳俊吉，並透露給媒體記者報導，藉此打壓勁永股價、圖利「股市禿鷹」集團放空獲利共1000多萬元。

查黑中心從股市異常交易察覺即將搜索勁永案的消息外洩，深入追查發現涉案人竟是李進誠，起訴他涉犯《貪污治罪條例》圖利、《刑法》洩密等罪嫌。

一審台北地院2006年依檢方起訴2罪，合併判處李進誠10年徒刑、褫奪公權5年，高院二審2008年改判李9年6月徒刑。經最高法院發回更審，全案開始擺盪，高院更一審改依洩密罪判刑1年4月減為8月、更二審又依圖利罪判刑6年、褫奪公權4年。

到了更三審，已經是2020年、距離案發已15年，再依洩密罪輕判李進誠1年徒刑減為6月、得易科罰金，這是歷審判最輕的1次，2022年更四審再回到圖利罪，判李4年6月徒刑，高院更五審維持圖利罪見解，今僅酌減改判為4年5月徒刑、褫奪公權3年，仍可上訴。