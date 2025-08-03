網瘋傳錄影「遭要求整理桌面」卻爆氣！黃暐瀚傻了：誰翻舊片

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者鄺郁庭／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚近日遭遇一樁莫名「舊片翻紅」風波，一段他在政論節目錄影現場被導播要求「整理桌面」的影片突然被瘋狂轉傳，還被剪輯上傳到抖音，標題為「偽漢」，讓他忍不住在Threads發文澄清，「這是2021年的影片，不是這兩天」，語氣相當無奈。

從該段影片畫面可見，標題寫著「黃暐瀚怒摔話筒視頻被翻出，揚言可以上的節目很多」，下面也有字樣「台灣名嘴黃偽漢上電視節目，被要求整理桌面後不爽發怒。」

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除了黃暐瀚，一旁還有名嘴謝寒冰與立委葉元之。當導播出聲要求黃暐瀚「桌面太亂請整理」，他當場表達不滿，「這麼多節目，哪一個節目在那邊…（叫我整理桌面）」、「我也不是第一次來錄」，旁邊的謝寒冰一派冷靜繼續滑手機，葉元之則默默投以關切眼神。

影片曝光後網路上掀起熱議，黃暐瀚於是在Threads列出5點說明，「1、這是2021年的影片，不是這兩天。」「2、當下我脾氣不好、修養不夠，自該深自檢討。」「3、把桌面全部收拾乾淨之後，錄影還是繼續。」「4、四年過去，我跟製作團隊還有主持人都還是好朋友。」「5、是誰突然翻出舊影片？上傳抖音？還下標『偽漢』？用意不言自明。」結論則是「不值得理會」。