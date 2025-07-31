混合砲兵營105公厘榴砲夜間實射　蘭指部官兵挑戰夜間觀瞄

軍聞社／記者劉哲宇報導
陸軍蘭陽地區指揮部混合砲兵營日前於基地營教練場，實施105公厘榴彈砲夜間實彈射擊，完成戰術機動、陣地佔領及火力發射程序，展現部隊夜間作戰能力與火力支援效能。
訓練採實戰化想定進行，官兵須克服夜間觀瞄受限、射擊諸元修正等挑戰，並透過完整戰術程序演練，提升官兵操作熟練度與任務遂行能力，為後續戰力鑑測預作準備。
射擊前，部隊依序完成場地偵察、射指所開設及火砲放列作業。射擊過程中，砲班官兵依口令完成各項射擊流程，砲聲劃破夜空，展現部隊訓練成果與戰備能力。
軍聞社／記者劉哲宇報導
陸軍蘭陽地區指揮部混合砲兵營日前於基地營教練場，實施105公厘榴彈砲夜間實彈射擊，完成戰術機動、陣地佔領及火力發射程序，展現部隊夜間作戰能力與火力支援效能。
訓練採實戰化想定進行，官兵須克服夜間觀瞄受限、射擊諸元修正等挑戰，並透過完整戰術程序演練，提升官兵操作熟練度與任務遂行能力，為後續戰力鑑測預作準備。
射擊前，部隊依序完成場地偵察、射指所開設及火砲放列作業。射擊過程中，砲班官兵依口令完成各項射擊流程，砲聲劃破夜空，展現部隊訓練成果與戰備能力。
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