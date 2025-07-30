筆直往前衝！高雄港「休旅車墜海」畫面曝　車內僅一黑狗游出

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄港70號碼頭昨(29日)昨日晚間9時22分許許傳出一起休旅車墜海事件，據貨櫃場保全人員指出，當時該輛休旅車衝入櫃場管制區，保全嘗試攔停未果，只能眼見該車往碼頭行駛，最終筆直衝入海中，濺起層層水花。據了解，在休旅車墜海後，車內僅有一隻黑狗游出，並自行上岸，目前警方仍在嘗試搜救中。

▲高雄港70號碼頭一輛休旅車衝入海中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄警消昨晚間接獲通報後，立即指派警力5名、警艇1艘前往現場救援，經潛水人員進行水下搜救，惟至30日凌晨2時20分，高雄風雨漸大，造成搜救困難，只能被迫暫停搜索，並於今早視天氣狀況再重啟搜救作業。

現場保全人員指出，當時該輛休旅車突然衝入櫃場管制區，保全人員嘗試攔停，但休旅車完全不予理會，逕自踩下油門往碼頭方向衝，最終筆直墜入海中。監視器畫面拍下，當時休旅車完全沒有煞停減速，衝進海裡後還濺起層層浪花，車輛一度在海面上漂浮，依稀可見車頂，但不久後隨即沒入水中。

目前尚不了解車內有幾名乘客，但休旅車車墜海不久後，車內游出一隻黑狗，並自行上岸。目前詳細墜海原因、傷亡人數還有待進一步釐清。

▼車內僅有一隻黑狗游出上岸，目前警消仍在持續搜救中。（圖／記者吳奕靖翻攝）