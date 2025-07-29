快訊／拖板車司機裝載螺旋鑽頭！慘遭前後夾擊亡...現場畫面曝

▲林男在裝載螺旋鑽頭時，發生晃動傾斜，林男遭夾傷後送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區今天（29日）中午12時許，文化二路二段一處工程倉庫發生工安意外；司機在拖板車上裝載工程用螺旋鑽頭時，在固定過程中，鑽頭突然發生傾倒，導致工人遭夾在兩個大型鑽頭之間，當場倒在聯拖板上失去生命徵象，救護人員緊急送醫，經搶救後仍宣告不治，目前警方正釐清發生意外原因。

據了解，位在新北市林口文化二路二段的工程器械存放倉庫，今天中午司機60歲林姓男子開拖板車到廠內，準備裝載工程用基樁螺旋鑽頭到其他工地施工，但在固定安裝時，螺旋鑽頭傾斜發生晃動，導致林男遭2個鑽頭前後夾擊，林男隨後癱軟倒在拖板上，同事見狀立即撥打119。

▲林男遭夾傷後，癱軟倒在拖板上。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護車抵達，發現林男無明顯外傷，但已失去呼吸心跳，立即施予CPR急救，並送往林口長庚治療，但經搶救仍宣告不治，警方調閱監視器，發現為一起工安意外，目前已通知現場負責人說明當時狀況，並通知勞工局釐清有無施工疏失，發生意外原因，仍待進一步釐清。

▲林男要將螺旋鑽頭載運到其他工地，卻在裝載時發生意外。（圖／記者陸運陞翻攝）