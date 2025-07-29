　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨內鬥！黃光芹挺廢2年條款　候任立委李貞秀嗆瘋狗：不會慣著她

▲▼台灣民眾黨李貞秀為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨不分區立委第15名的李貞秀，近來對黃光芹開砲引發討論。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨將在8月10日舉辦黨代表大會，黨內黨外都在關注不分區立委的「兩年條款」是否會廢除。如今黨內先爆出茶壺風暴，排名不分區第15名的「陸配」李貞秀不滿媒體人黃光芹支持廢除兩年條款，在內部群組開轟黃與其夫楊文嘉「靠民眾黨吃飯」、「除了通告費還帶貨割小草韭菜」，黃光芹為此哽咽落淚，引爆小草不滿。但面對黨內支持者的批評，李貞秀仍不改論調，還加碼嗆黃光芹「像瘋狗」，造成支持廢除兩年條款聲浪劇增。

前民眾黨主席柯文哲當初設下不分區立委兩年條款，包括黃國昌在內的8席立委需在明年2月1日請辭。此構想是為了磨練更多可用之才，前8席立委卸任後也能出戰地方首長選舉，幫黨擴大基層組織。但考量立法院議事攻防吃重經驗，黨內也有聲音認為8席應繼續留任。

日前民眾黨內展開黨代表大會提案連署，針對兩年條款部分主張繼續執行、或是主張廢除的提案都有，顯見黨內確實呈現意見分歧的狀況。而黨主席黃國昌對此事秉持一貫立場，強調會遵從柯文哲立下的規定，但也未把話說死。黃國昌28日在黃光芹的節目中表示，會在810黨代表大會當天闡述自己想法，但此時黃突然爆料，排名不分區第15名的「陸配」李貞秀在內部群組罵她。

此外，黃光芹28日晚間還在直播中哽咽落淚，稱已向黃國昌、民眾黨祕書長周榆修等人發表聲明，自己與丈夫楊文嘉會退出民眾黨自開網路節目「民眾之聲」。她認為，民眾黨要挺住、不邁向泡沫化，因此才提出廢掉兩年條款，否則李貞秀等後8席立委遞補，民眾黨等同又開始「新生訓練」。結果李貞秀卻反彈激烈，在內部群組對她與楊文嘉展開激烈攻擊。

對於李貞秀痛罵吃穿住用是「投靠民眾黨」賺通告費，黃光芹淚訴，在民眾黨最困難的時間，她並沒向民眾黨拿通告費，等於是變相捐款，「污衊、栽贓講得這麼難聽，我相當不能接受」。

由於黃光芹過去力挺民眾黨、支持柯文哲及黃國昌的立場明確，雖非黨職人員，但在黨內仍有一定份量。此狀況一發生，引爆大批民眾黨支持者不滿，到李貞秀臉書洗版、要求道歉，甚至開始出現希望廢除兩年條款聲浪。

但李貞秀卻仍不滿，還公布自己在內部群組罵黃光芹的內容，文字寫道「黃光芹永遠精準地抱錯大腿，現在已經窮途末路也只有民眾黨某些人搞不清楚狀況，還在收留這對夫妻，他們也沒有像館長至少還每次活動捐錢捐物資給我們民眾黨，這對夫妻就靠我們民眾黨吃飯，除了我們的通告費還帶貨割小草韭菜」、「黃光芹之流並不會多帶來一個同溫層之外的支持者」等訊息。

而李貞秀更在媒體群組開轟，「給他（黃光芹）臉不要臉，那就把他的老底掀開」、「所有人被他罵都只能忍氣吞聲，可惜他惹到我」、「看來很需要幫黃光芹中翻中一下：已經財務自由了，就只想兩夫妻來民眾黨撈個1席不分區」、「我懷疑黃光芹走投無路現在要配合民進黨把陸配代表李貞秀拉下來向民進黨投名狀」。

而李貞秀似乎因得不到共鳴，29日凌晨不斷在臉書發文，稱「心存善念，斜（應為邪）不勝正，感謝主，一切都是最好的安排」、「李貞秀從來坦蕩公正，所有本人的發言一律可受公評，該思考的是關起門來的黨內群組，公開評論對話外流誰是內鬼？到底是誰一直興風作亂要傷害我們民眾黨？」

李貞秀甚至還說，「民進黨傾全黨之力打陸配代表到今天我都還屹立不搖，本人於黨內群組對黃光芹的每一句評論都屬實，黃光芹像條瘋狗一樣罵任何人，每個人都忍讓但我不會慣著她，不惹事不怕事」。

有趣的是，李貞秀貼文下方的留言幾乎一面倒都是小草對她的批評，甚至還有表態支持廢除兩年條款，更有支持者放話「不用當立委了，比較像民進黨從內部爆破民眾黨的，再不道歉民眾黨全黨黨員投票否決妳當後兩年立委」。但到了29日一早，李貞秀已將批評黃光芹的臉書文章全數刪除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校
高虹安挺過罷免！媒體人喊「不同意票的催票王」是他：很荒謬
快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我
快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練
沒放假風向大轉！一早無風無雨　黃敏惠：氣象署預報精準
快訊／新莊行李箱打開驚見一具屍體
強降雨「並非消失、只是延後」　粉專示警：午後水氣將快速增多
新娘嫌婚紗被AV女優穿「三上悠亞發聲了」！
西南氣流明天最強！防豪雨等級以上降雨
歐漢聲二婚爆婚變　火速澄清：瞎說
傳普發1萬不提覆議　行政院：還在研議中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

賴清德傳過境美國遭拒　羅智強攤過去總統案例：嚴重外交警訊

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德取消出訪因美國拒絕？　王鴻薇批：對其他邦交國很沒禮貌

傳政院盼「排富普發1萬」被柯建銘擋下　綠黨團否認：尊重行政部門

李貞秀嗆黃光芹瘋狗　黃國昌：請中評會嚴肅處理

「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

傳川普拒絕賴清德過境紐約　凌濤酸：獨裁形象讓台美關係死當

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

賴清德傳過境美國遭拒　羅智強攤過去總統案例：嚴重外交警訊

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德取消出訪因美國拒絕？　王鴻薇批：對其他邦交國很沒禮貌

傳政院盼「排富普發1萬」被柯建銘擋下　綠黨團否認：尊重行政部門

李貞秀嗆黃光芹瘋狗　黃國昌：請中評會嚴肅處理

「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

傳川普拒絕賴清德過境紐約　凌濤酸：獨裁形象讓台美關係死當

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

合歡山公路機車蓋牌頻傳　山道猴被警攔下認了「怕被拍」

華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

每日步行顯著降低認知衰退風險！阿茲海默症高風險族群更要走

淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

【嘉義暴雨】「屋頂都還沒蓋上」雨彈狂炸！他嘆：屋漏偏逢連夜雨

政治熱門新聞

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

痛批沈伯洋民進黨之恥、該辭立委　游盈隆：戀棧只會羞辱賴清德智慧

快訊／總統府：賴清德近期「暫無」出訪安排

大罷免失敗展現4民意　黃暐瀚示警民進黨

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

李宇翔籲賴清德、卓榮泰、柯建銘請辭　湧言會聲明回應了

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

民眾黨內鬥！黃光芹挺廢2年條款　候任立委李貞秀痛罵瘋狗

大罷免失敗逼宮　正國會定調「擁賴挺卓」

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

呂秀蓮揭大罷免潰敗8原因　司法雙標、青鳥黑熊、關稅黑箱全入列

致災性雨彈狂炸！　卓榮泰令4部會南下支援

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

女星拒絕告白遭集體施暴！多男圍毆「猛踹下半身」

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面