民眾黨內鬥！黃光芹挺廢2年條款　候任立委李貞秀嗆瘋狗：不會慣著她

▲民眾黨不分區立委第15名的李貞秀，近來對黃光芹開砲引發討論。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨將在8月10日舉辦黨代表大會，黨內黨外都在關注不分區立委的「兩年條款」是否會廢除。如今黨內先爆出茶壺風暴，排名不分區第15名的「陸配」李貞秀不滿媒體人黃光芹支持廢除兩年條款，在內部群組開轟黃與其夫楊文嘉「靠民眾黨吃飯」、「除了通告費還帶貨割小草韭菜」，黃光芹為此哽咽落淚，引爆小草不滿。但面對黨內支持者的批評，李貞秀仍不改論調，還加碼嗆黃光芹「像瘋狗」，造成支持廢除兩年條款聲浪劇增。

前民眾黨主席柯文哲當初設下不分區立委兩年條款，包括黃國昌在內的8席立委需在明年2月1日請辭。此構想是為了磨練更多可用之才，前8席立委卸任後也能出戰地方首長選舉，幫黨擴大基層組織。但考量立法院議事攻防吃重經驗，黨內也有聲音認為8席應繼續留任。

日前民眾黨內展開黨代表大會提案連署，針對兩年條款部分主張繼續執行、或是主張廢除的提案都有，顯見黨內確實呈現意見分歧的狀況。而黨主席黃國昌對此事秉持一貫立場，強調會遵從柯文哲立下的規定，但也未把話說死。黃國昌28日在黃光芹的節目中表示，會在810黨代表大會當天闡述自己想法，但此時黃突然爆料，排名不分區第15名的「陸配」李貞秀在內部群組罵她。

此外，黃光芹28日晚間還在直播中哽咽落淚，稱已向黃國昌、民眾黨祕書長周榆修等人發表聲明，自己與丈夫楊文嘉會退出民眾黨自開網路節目「民眾之聲」。她認為，民眾黨要挺住、不邁向泡沫化，因此才提出廢掉兩年條款，否則李貞秀等後8席立委遞補，民眾黨等同又開始「新生訓練」。結果李貞秀卻反彈激烈，在內部群組對她與楊文嘉展開激烈攻擊。

對於李貞秀痛罵吃穿住用是「投靠民眾黨」賺通告費，黃光芹淚訴，在民眾黨最困難的時間，她並沒向民眾黨拿通告費，等於是變相捐款，「污衊、栽贓講得這麼難聽，我相當不能接受」。

由於黃光芹過去力挺民眾黨、支持柯文哲及黃國昌的立場明確，雖非黨職人員，但在黨內仍有一定份量。此狀況一發生，引爆大批民眾黨支持者不滿，到李貞秀臉書洗版、要求道歉，甚至開始出現希望廢除兩年條款聲浪。

但李貞秀卻仍不滿，還公布自己在內部群組罵黃光芹的內容，文字寫道「黃光芹永遠精準地抱錯大腿，現在已經窮途末路也只有民眾黨某些人搞不清楚狀況，還在收留這對夫妻，他們也沒有像館長至少還每次活動捐錢捐物資給我們民眾黨，這對夫妻就靠我們民眾黨吃飯，除了我們的通告費還帶貨割小草韭菜」、「黃光芹之流並不會多帶來一個同溫層之外的支持者」等訊息。

而李貞秀更在媒體群組開轟，「給他（黃光芹）臉不要臉，那就把他的老底掀開」、「所有人被他罵都只能忍氣吞聲，可惜他惹到我」、「看來很需要幫黃光芹中翻中一下：已經財務自由了，就只想兩夫妻來民眾黨撈個1席不分區」、「我懷疑黃光芹走投無路現在要配合民進黨把陸配代表李貞秀拉下來向民進黨投名狀」。

而李貞秀似乎因得不到共鳴，29日凌晨不斷在臉書發文，稱「心存善念，斜（應為邪）不勝正，感謝主，一切都是最好的安排」、「李貞秀從來坦蕩公正，所有本人的發言一律可受公評，該思考的是關起門來的黨內群組，公開評論對話外流誰是內鬼？到底是誰一直興風作亂要傷害我們民眾黨？」

李貞秀甚至還說，「民進黨傾全黨之力打陸配代表到今天我都還屹立不搖，本人於黨內群組對黃光芹的每一句評論都屬實，黃光芹像條瘋狗一樣罵任何人，每個人都忍讓但我不會慣著她，不惹事不怕事」。

有趣的是，李貞秀貼文下方的留言幾乎一面倒都是小草對她的批評，甚至還有表態支持廢除兩年條款，更有支持者放話「不用當立委了，比較像民進黨從內部爆破民眾黨的，再不道歉民眾黨全黨黨員投票否決妳當後兩年立委」。但到了29日一早，李貞秀已將批評黃光芹的臉書文章全數刪除。