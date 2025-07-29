檢方誤公布豬仔畫面　他慘遭詐團重虐報復！要求國賠一審判決出爐

▲受害者指控，當時檢方公布影像，並非新聞稿中破獲那起案件，導致當時他在柬埔寨被認出，遭詐團更嚴重的虐待。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

高雄地檢署2022年破獲杜拜求職詐騙案並發布新聞稿，但因提供被害人受虐影像未完整去識別化，導致被害人被認出，反遭詐團更嚴重的虐待，事後受害者獲救回國，控訴地檢署洩密成加害幫凶，要求國賠20餘萬。對此，28日一審判決遭駁回。

受害者指控，高雄地檢署2022年破獲跨國求職詐騙案件，發出聲明指出台籍主嫌2人經聲請羈押禁見獲准，不過提供新聞媒體相關的影像資訊，除了未完整去識別化，且受虐影像還是他在柬埔寨被其他詐騙集團虐打的影像，間接導致他在柬埔寨被詐騙集團認出，遭施以更嚴重的囚禁、虐待。

受害者被救援返台後，被診斷出複雜性創傷壓力症候群（PTSD），向高雄地檢署提告，控訴地檢署洩密成加害幫凶，求償國賠20餘萬，不過昨日一審判決出爐，法官認為潘男原本就遭施虐，無法證明是詐團看了報導才打更凶殘，最終依未違反偵查不公開規定，駁回原告的請求。

對此，民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、婦女救援基金會等民間團體，昨也聚集在地檢署外，高舉標語怒批「檢調濫權害人命、國賠訴訟爭正義」「檢方洩密、國家害命」，要求高雄地檢署應就此違失行為擔負相應責任，後續也將協助當事人提起上訴，爭取對當事人有利的判決結果。

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