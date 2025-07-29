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工地親親國中生女友！　他挨告喊冤有用

圖／接吻示意圖，取自pixabay免費圖庫

▲接吻示意圖。（圖／取自pixabay免費圖庫）

記者葉國吏／綜合報導　

李姓男子因與未成年的國中生女友在交往期間擁吻，被控猥褻罪遭起訴。不過一、二審法官均判定此行為屬兩情相悅，且李男無猥褻犯意，判決無罪。檢方不服上訴，但高院仍維持原判，認為全案不足以構成犯罪。

判決書顯示，未成年女友於2022年與李男交往時，曾在學校附近的工地與李男擁吻。對此，未成年女友表示自己當時並未拒絕，李男也強調雙方是情侶，行為完全出於合意，沒有違背未成年女友的意願。未成年女友母親得知後報警，檢方認為李男涉猥褻未成年，提起公訴。

案件審理過程中，法官指出，李男僅有擁抱、親吻的行為，並未觸碰未成年女友隱私部位。加上未成年女友證稱兩人為情侶，檢方亦無證據顯示李男有其他猥褻行為，因此認定雙方互動屬合意，無法構成猥褻犯罪。一審判李男無罪。

檢方不服判決上訴，高院審理後認為，李男與未成年女友交往期間正值感情熱烈，兩人還更改社群暱稱為「老公」、「老婆」，並傳送愛心貼圖，顯示感情真摯。法官表示，社會對性尺度已趨開放，男女合意擁吻難以視為猥褻行為，駁回上訴，維持原判。

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