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資安即國安！調查局攜手第一金控簽MOU　強化防駭與詐騙防護

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲調查局與第一金控簽署資安聯防合作MOU，共享情資防範駭客攻擊 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

調查局今（28）日與第一金融控股股份有限公司（以下簡稱第一金控）正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由第一金控董事長邱月琴與調查局長陳白立共同簽署，臺北市調查處徐國楨處長、資通安全處張尤仁處長、經濟犯罪防制處吳宗杰處長、洗錢防制處吳月萍處長暨多位同仁到場見證，現場氣氛隆重。

陳白立指出，這份MOU象徵我國在資安聯防機制與防護能力上邁出重要一步，也是落實「國家資通安全戰略報告」所揭示「資安即國安」目標的重要里程碑。臺灣長期位於全球資安攻防前線，易遭境外駭客鎖定攻擊，尤其金融機構是高價值目標，駭客攻擊手法從社交工程郵件、撞庫攻擊到阻斷服務不斷演進並組織化。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲調查局局長陳白立(右) 與第一金控公司邱月琴董事長簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

調查局分享，近年辦理的多起電腦犯罪與網路駭侵案件顯示，詐騙集團除假冒金融服務業者寄送釣魚訊息外，甚至冒用金融機構首長肖像在社群平台開設偽帳號詐騙，手法層出不窮。為防範類似事件，未來雙方將透過MOU建立聯防機制與情資共享平台，即時通報資安威脅，並於事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及維運目標。

陳白立強調，調查局肩負「國家的調查局、人民的調查局、科技的調查局」使命，第一金控掌握龐大產業與民眾資料，資訊安全與系統穩定至關重要。此次合作是強化資安防護的具體展現，調查局將持續培育專業人才，並推動與更多關鍵基礎設施及重要金融機構簽署資安聯防MOU，共同打造資安聯防生態系。

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