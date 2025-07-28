快訊 ／屋我尾山下方懸崖尋獲遺體　疑登山失蹤13天台北男

▲台中市消防局搜救人員在屋我尾山三角點下方懸崖乾山溝發現1人但無生命徵象，疑似失蹤13天的台北洪姓男子。（圖／記者李陳信得攝）

記者 李陳信得／台中報導

新北市一名洪姓男子7月16日獨自駕車前往台中市和平區攀登谷關七雄屋我尾山，至21日仍未回家，家屬擔心意外立即向蘆洲分局報案請求協助，台中市消防局獲報後積極在失蹤熱點持續陸空搜尋，今(28)日下午15:20在大雪山登山口往屋我尾山三角點下方右側的懸崖下方乾溪溝尋獲1人，但發現時已無生命徵象，目前山區大雨將會利用繩索省力裝置搬運到大雪山北側登山口，再由警方及家屬確認。

洪男的姪子21日下午向警方報案指出，其叔叔(64歲) 7月16日駕駛自小客車前往台中市和平區東卯山及屋我尾山一袋登山未歸。員警用手機最後接收發射台位置在上谷關63地號的基地台，立即由轄區谷關派出所幫忙協尋。22日員警從東卯山及屋我尾山附近協尋，在麗陽附近民宅旁發現洪男駕駛的自小客車，調閱監視器發現洪男往屋我尾山登山口方向走去。

當日下午4時許洪男曾傳訊息給家人說好像迷路了，就一直沒有訊息，至21日其侄子怕有意外發生，立即向新北市蘆洲分局報案。台中市警方及消防局接獲轉報後立即分工在轄內搜尋，經過數日搜尋仍無消息，今日消防局也出動搜救犬加入搜救行列，在屋我尾山三角點附近，疑似有聞到失蹤者氣味。

▲台中市消防局也出動搜救犬來協助搜尋。（圖／記者李陳信得翻攝）

家屬表示，洪男欲進行三天行程(含屋東縱走、唐麻丹山及阿白縱走)，消防局分析以該位登山者經驗、習性及手機基地台相關資料，將屋我尾三角點處及屋東縱走路線列為搜尋重點。因受到颱風外圍影響連日山區豪雨影響搜救更加嚴峻，今午搜救員下切到懸崖下方，在乾溪溝發現疑似失蹤人員，但因懸崖落差很大，搬運非常困難，待將遺體搬運至登山口後交由警方及家屬確認。

▲消防局根據科學依據研判失蹤熱點就是在屋我尾山三角點附近。（圖／記者李陳信得攝）