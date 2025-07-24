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航空城博物館「風起05」試營運　F-104G戰鬥機也亮相

▲航空城博物館「風起05」展覽試營運

▲航空城博物館「風起05」展覽試營運。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政24日出席、位於大園區的「風起05」05警戒區開館試營運系列活動暨開館記者會表示，前空軍桃園基地「05警戒區」在歷史上扮演重要角色，經重整後正式對外開放，是歷史傳承的重要里程碑。「05警戒區開館試營運系列活動」即日起至8月31日，每周三至周日上午10點到下午5點開放入場。

本次展覽空間涵蓋四座機庫，展出由基隆市政府移交的F-104G戰鬥機及「周至柔將軍特展」，未來市府將持續擴充展覽內容，歡迎對航空歷史有興趣的國人朋友，重溫珍貴的空軍歷史與地方記憶。

張善政指出，「05警戒區」開展由一連串珍貴緣分促成，F-104G戰鬥機原陳列於基隆役政公園，經基隆市長謝國樑協助促成，移交桃園市更妥善地保存與展示，「周至柔將軍特展」更是源自一段深刻的緣分。

▲航空城博物館「風起05」展覽試營運

▲航空城博物館「風起05」展覽試營運。（圖／市府提供）

張善政分享，先前因公益活動結識周將軍媳婦汪麗玲女士，進而與周將軍孫女周宛青副教授結緣，得知周將軍家族不受對岸高額利誘，毅然保留周將軍文物於臺灣，深受感動，決心協助文物保存與展出。

▲航空城博物館「風起05」展覽試營運

而市府積極面對文物保存空間及環境維護等多重挑戰，接手前空軍桃園基地，進行文化資產保存維護，投入資源逐步活化，首波成果即為今日正式亮相的「05警戒區」。因為有基隆市謝市長、在地里長的支持、空軍退役中將田在勱的專業指導，以及與汪女士與周副教授的結識，一個個緣分串起這段文化重生旅程，才得以成就今日展覽。

▲航空城博物館「風起05」展覽試營運

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄表示，桃園空軍基地曾是守護臺海安全重要前線，更是無數空軍弟兄與其家庭生活的重心，基地內的機庫、警戒室等空間更承載著許多空軍家庭的記憶與歷史，如今重新修復並開放，象徵著記憶的重生與延續。

此次開放的「05警戒區」，不只是空間再利用，更是一座凝聚空軍精神的文化基地，期盼未來成為青年認識歷史、居民參與文化的新場域，並透過市府與在地居民的共同努力之下，讓這段珍貴歷史的重量化為土地的文化厚度，為後人留下永遠紀念。

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