LINE遭盜用千萬別刪APP！刑事局：利用「這功能」可搶回帳號

▲刑事局提醒民眾，LINE被盜用，千萬勿直接刪APP，可利用「再次登入」功能救回帳號。（刑事局提供）

圖文／鏡週刊

刑事警察局觀察近期歹徒以兒童作品、寵物投票或抽獎等名義提供不明連結給民眾，吸引民眾點擊網址，再以需登入 LINE 帳號等名義要求輸入LINE帳號綁定的電話號碼、簡訊驗證碼及登入密碼。歹徒取得LINE綁定資訊後，即於遠端盜取民眾LINE帳號，後續再以盜用之LINE帳號傳送訊息給遭盜帳號民眾之親友借錢進行詐騙。

當民眾遇到下面兩種情況，LINE帳號有很高的機率已經被盜用了：

一、在沒有重複註冊LINE的前提下，自己無法登入LINE，且一直被登出。

二、LINE帳號擅自發送訊息給朋友。

▲LINE公司因應帳號遭盜用頻傳，已推出新功能「再次登入」。（刑事局提供）

該詐騙行為除涉及刑法詐欺罪以外，前段盜取LINE帳號之行為另涉妨害電腦使用罪，民眾如遭遇此類犯罪手法，均可檢具相關事證至鄰近警察機關報案。

刑事警察局呼籲，LINE公司因應帳號遭盜用頻傳，已推出新功能「再次登入」，民眾如LINE帳號遭盜用，勿刪除App並且將App更新至15.4.0以上版本，使用「再次登入」功能即可取回帳號。

《可參閱： https://line-tw-official.weblog.to/archives/31593155.html 》

▲民眾可利用「再次登入」功能救回帳號。（刑事局提供）

不過，有以下兩種情形，就無法以再次登入的方式取回帳號：

一、已刪除App。

二、被詐騙時間間隔太久的話，歹徒可以改掉綁定的手機號碼和帳號密碼，當事人就無法使用原本的帳號、密碼、驗證碼再次登入。如有是類情形，請儘速填寫客服表單，後續由LINE客服協助處理帳號移轉事宜。







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