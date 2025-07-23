理容院女經理「仙人跳」知名食品廠百億董座　開房拍照索1000萬

▲知名食品大廠T姓老董傳出遭設局仙人跳，最終以1000萬元和解。（圖／示意圖／CTWANT提供，下同）

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身價數百億的知名食品大廠T姓董座驚傳遭仙人跳！本刊接獲報料，年近8旬的T姓老董一手建立起輝煌的食品帝國，並逐漸將經營權交給第二代經營，好好享受退休人生，卻在北市大安區一間老牌理容院認識一名Y姓女經理，遭女經理設局仙人跳，疑似被迫以1千萬元和解。不過T姓老董事後越想越氣，動用過去關係，直接強迫理容院停業關門，本刊記者也實際走訪，Google Maps上仍顯示正常營業的理容院，卻無故自7月5日起就再也沒有對外營業，店門口還時不時會出現黑頭車。

據了解，T姓老董身價數百億，在競爭激烈的食品市場中殺出一條血路，已將經營權轉給二代經營，儘管退居幕後，但仍保有一定影響力。

不過有知情人士指出，T姓老董是北市大安區一家老牌理容院的常客，時常前往剪髮、修容、掏耳朵，因此結識該間理容院老闆娘的女兒，同時也是理容院經理的Y姓女子，雙方在一來一往間，Y女得知董座身價數百億，更因此逐漸熟捻。

今年7月初，Y姓女子在董座如常前來理容院消費後，Y女邀請董座一起前往用餐，孰料餐後2人決定前往大安區一間五星級飯店開房。未料Y女疑似一邊哄騙老董開房，一邊掌握該間五星級飯店不須房卡，一般人只要搭乘電梯，就可以直抵客房樓層的特性，告知同夥她和T姓老董2人的房號，抓準時機，趁著老董整個人脫到只剩一條內褲時進門拍照，讓老董當場嚇傻。

據▲了解，T姓老董為大安區某家理容院常客，卻遭該理容院的Y姓女經理，設局仙人跳。

Y女眼見計謀達成後，立即對老董獅子大開口，揪準老董不敢聲張報警的心態，威脅老董如不想讓照片流出，就交出1千萬元，讓又急又氣的老董無奈之下只好達成協議，簽下本票支付楊女1千萬元。

據悉，T姓老董儘管事後曾向警方求助，卻礙於面子不想讓事件曝光，不但未報案，也未將事態講明清楚，隨即離去。T姓老董事後越想越氣，不甘一把年紀還遭人設局仙人跳、損失千萬，又怕事件曝光恐影響公司聲譽，讓兒子丟臉，透過關係找人於7月5日怒將理容院圍起，直接讓理容院暫停營業。

本刊記者也實際走訪T姓老董和Y姓經理開房的五星級飯店，確認確實一般人均可以直達客房樓層，而實際前往事發理容院，其自5日起便未再對外營業，記者前往時，還可以看見理容院的門口均停放黑頭車。

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