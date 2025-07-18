欠稅6.7億不還！執行署要求「下次帶律師」　新竹董座怕到全繳

▲董座積欠稅款近6.7億元，新竹分署歷時14年成功全數徵起。（圖／翻攝法務部行政執行署新竹分署，下同）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名董座14年來積欠稅款近6.7億元，法務部行政執行署新竹分署拍賣股票、不動產等，仍欠款9千萬，董座隱匿資金不願繳納，執行官要求請就金融帳戶資金流向詳述說明，最後甚至建議下次到場，可考慮選任律師陪同，讓董座最終繳納9千萬元欠款全數清償。

新竹分署指出，董座自2011年即移送行政執行的重大欠稅案件，董座積欠鉅額綜合所得稅稅款及相關罰鍰，原本分期按月自行繳納，其中包含新竹分署自2023年即不斷與移送機關協商溝通，並召開聯繫會議就5家投資公司所繳納之營利事業所得稅，辦理債權讓與再核退抵繳欠稅1千413餘萬元。隨著時間推移還款金額日益減少。

新竹分署遂著手進行拍賣並拍定董座名下位於新竹市中華路上著名的精華補習班舊址，後續依擬定方案執行拍賣董座股票及出資額，其中出資額以1千250萬元拍定，期間並囑託台南分署協力拍賣相關不動產。

除上述財產外，對於董座大額去向不明資金，亦研妥採取強制處分執行方案，由承辦行政執行官多次與董座溝通勸諭，強調依法繳納稅捐的重要性，並請董座就金融帳戶資金流向詳述說明，最後甚至建議下次到場，可考慮選任律師陪同等語。至此董座或許意識到已無可能迴避，最終在2025年6月二次前往新竹分局繳納合計約9千萬元欠款，本件全數清償。

新竹分署表示，本案的順利徵起，不僅維護國家稅收公平正義，也彰顯執行機關發揮團隊辦案精神，並與稅務機關通力合作、持續不懈獲致之圓滿成果。