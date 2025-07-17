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天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節（圖／新北市政府文化局提供）

▲2025新北市兒童藝術節「怪獸世界」，位於板橋府中廣場的天馬城邦，創新又具教育意義。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

2025新北市兒童藝術節熱鬧展開中！位於板橋府中廣場的「天馬城邦」，以創新又具教育意義的「Recircus移動綠劇場」，自7月14日起至20日上演融合永續精神與馬戲魔力的互動演出，掀起夏日親子活動熱潮。此次演出的天馬戲創作劇團，日前受邀參與第19屆韓國大邱國際音樂劇節，以原創作品演出，成為極少數受官方邀請的海外劇團之一，為臺灣劇場創作走向國際舞台再添榮耀。

新北市文化局表示，兒童藝術節自2012年起舉辦，致力打造以孩子為主角的城市舞台，讓藝術走進生活、深入教育。今年特別以「永續」作為核心理念之一，期望透過寓教於樂的藝術形式，讓親子在觀賞表演、參與互動的同時，理解環境保護與文化永續的重要性。「天馬城邦」所推出的 Recircus 移動綠劇場，正是這一理念的具體實踐。

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節（圖／新北市政府文化局提供）

▲「天馬城邦」的 Recircus 移動綠劇場，以永續為核心，主打低碳足跡、可移動舞台。

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節（圖／新北市政府文化局提供）

▲7月14日至20日期間，每天下午4點到晚上9點，在府中廣場帶來高空馬戲、雜耍體驗、小丑互動遊行與經典演出等豐富節目。

天馬戲創作劇團致力推動「永續馬戲」，本次於新北市兒童藝術節推出的「Recircus移動綠劇場」，主打低碳足跡、可移動舞台，以「馬戲即生活、永續即行動」為理念，串聯表演、教育與社區參與。7月14日至20日期間，每天下午4點到晚上9點，在府中廣場帶來高空馬戲、雜耍體驗、小丑互動遊行與經典演出等豐富節目，讓孩子在歡笑中學習、在遊戲中實踐永續精神。

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北市兒童藝術節位於府中廣場的天馬城邦，現場也設有永續市集及馬戲體驗區。

除了精采演出，現場也設有永續市集、馬戲體驗區、兒童蹦蹦跳跳區等多元主題空間，結合在地品牌與文化資源，打造兼具教育性與趣味性的永續藝術場域。天馬戲創作劇團更攜手環境部與新北市環保局，推出以環境教育為主題的系列舞台劇演出，包括7月18日（五）下午5點《藍海守護行動》、7月20日（日）下午5點《是誰傳染給綠芽爺爺？》與下午6點《噴火龍的壞習慣》，透過生動劇情向親子觀眾傳遞環境保護理念，讓藝術成為溝通永續價值的最佳語言。不僅在地深耕，天馬戲創作劇團更以原創音樂劇《茉莉的魔法歷險－莫忘初心》受邀登上韓國大邱國際音樂劇節演出，成為極少數海外官方邀演團隊之一，也彰顯臺灣表演藝術的創作實力。

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節（圖／新北市政府文化局提供）

▲活動期間天馬戲創作劇團也攜手環境部與新北市環保局，推出以環境教育為主題的系列舞台劇演出。

為期9天的新北市兒童藝術節，將於本週末進入尾聲，市民廣場大舞台「夢幻之城」壓軸演出，7月19日（六）晚間7點，由藝響臺灣文化劇團帶來《2025悟空大鬧恐龍馬戲團》，結合悟空七十二變、傳統童謠與雜技馬戲，展開一場奇幻冒險；7月20日（日）晚間7點，則由O劇團與巧虎攜手推出旗艦級歌舞劇巧虎奇幻音樂世界1《MUSICALIA》，在節奏歡樂與多元文化交織中，陪伴大小朋友度過夏日最夢幻的夜晚，為2025新北市兒童藝術節畫下最繽紛的句點。

天馬城邦「Recircus移動綠劇場」登場！永續馬戲點亮新北兒藝節（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北市兒童藝術節7月20日晚間7點閉幕演出，由O劇團帶來巧虎奇幻音樂世界1《MUSICALIA》。

更多2025新北市兒童藝術節活動訊息可上活動官網(https://newtaipei-summer.tw/)、或粉絲專頁(https://www.facebook.com/hellohellomonsters)查詢。

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