快訊／拔河金牌女神涉洗錢遭判刑　卓家馨崩潰喊冤：我是受害者

▲卓家馨喊冤「我是受害者！」。（圖／翻攝自Facebook／卓女）

記者黃宥寧／台北報導

震驚！曾為景美女中拔河校隊金牌選手、就讀博士班的卓家馨，因提供4家銀行帳戶給詐騙集團使用，遭依幫助詐欺、洗錢罪起訴。士林地院審理後，依洗錢防制法判刑3月、緩刑5年。不過卓女今（16）日晚間在臉書發聲，強調「我沒有協助詐騙集團詐款20萬！我是受害者！」

判決指出，卓女於2023年5月間，在網路上看到一則「寵物津貼補助」廣告，加入了一個自稱提供投資與貸款協助的LINE群組。她供稱自己正想辦理貸款，群組成員便鼓吹她提供個人銀行帳戶「美化流水」以便提升貸款核准機率。

卓女遂依對方要求，提供自己申辦的郵局、中信、台新、合庫帳戶資訊，並將提款卡、密碼與網路郵局帳密透過LINE發送給對方。她表示對方自稱名為「Alexander 李」，並稱只會模擬資金進出、保證不會造成損失。

不料，這些帳戶隨即被詐騙集團用來詐騙民眾。一名林姓男子誤信投資訊息，於5月14日將20萬元匯入卓女名下的郵局帳戶，其中15萬元遭提領、5萬元則轉帳至另一個卓女名下的中信帳戶，並再度遭到提領一空。

林男發現異狀後報警，警方循線調查確認帳戶持有人即為卓女本人。卓女於警詢時一度否認知情，僅表示是配合貸款辦理提供帳戶資料，不知道帳戶遭詐騙使用，但在法院準備程序中坦承事實。

法院審理時指出，卓女明知帳戶是個人信用象徵，也應預見交出帳戶資料會被不法使用，但仍照辦。她甚至將網路銀行帳密、提款卡等一併提供，形同放任對方全權操作帳戶資金。

法院認，卓女並非詐團主謀，也未獲取實際犯罪所得，與被害人已和解並開始分期賠償10萬元，犯罪後態度尚可，屬於「幫助犯」得減輕其刑。惟其交卡行為已協助掩飾詐騙所得，助長犯罪橫行，仍屬可非難。

法官也指出，卓女具博士班學歷，曾任教職，具備基本智識與社會經驗，應能理解「帳戶美化」係虛構資金流向手法，不得以「性格單純」為藉口卸責，故不適用刑法第59條之酌減情節，依修正前《洗錢防制法》第14條第1項，從重以幫助洗錢罪論處，依刑法第30條、第55條規定減輕其刑，判處有期徒刑3月，併科罰金新台幣1萬元，得易服勞役；緩刑5年，附帶條件為須分期賠償告訴人10萬元（每月支付2,000元）。