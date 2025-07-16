欠國庫16萬耍賴！士林分署查封賓士V-Class　租賃負責人秒繳清

▲北市一家租賃公司累積欠費16萬，士林分署查封賓士後繳清 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

北市一間小客車租賃公司橫行市區，欠繳停車費、國道通行費與牌照稅等多達436案，總金額超過16萬元，甚至多次遭追緝仍逃之夭夭。法務部行政執行署士林分署接獲案件後，多次撲空，終於在本月11日逮到機會，將該公司黑色賓士車查封拖吊，張姓負責人見狀心疼「愛車」恐遭法拍，立刻現身繳清所有欠款，成功追回國家債權。

這間租賃公司自2023年至2024年間，屢屢違規停車、行駛國道卻拒繳通行費與停車費，加上汽車燃料費、交通罰鍰等421案，合計欠費約4.9萬元，另積欠營業稅、牌照稅、健保費等15案，使得總欠款高達16萬餘元。

▲張姓負責人發現愛車遭拖，當日火速繳清所有欠款 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署自今年初接手案件後，第一時間查扣該公司財產，但對方擺明耍賴、帳戶查無存款，書記官多次透過停車格收費系統查緝車輛位置，卻屢屢「撲空」。直到本月11日再度接獲通報，發現該公司賓士車現身士林區德行東路，儘管車輛先一步駛離，但書記官不死心，火速追至其營業登記處所，當場查封另一輛賓士車並拖吊。

張姓負責人發現愛車遭拖，趕緊現身詢問，得知將遭拍賣，才終於低頭，當日就繳清所有欠款。士林分署也呼籲民眾接獲公文應即時繳納，勿心存僥倖，否則不僅可能遭查封財產，更恐被限制出境或拘提。