NotebookLM大進化！「精選筆記本」專家模式一次掌握全球50大財報

▲Google NotebookLM「精選筆記本」讓你秒變專家。(圖/翻攝自NotebookLM)

記者陳致平/台北報導

Google NotebookLM 過去主要被視為個人專案的資訊筆記工具,但 Google Labs 團隊發現其作為知識傳播平台的巨大潛力。Google 正式推出「精選筆記本(Featured Notebooks)」,讓用戶得以探索多元主題,涵蓋健康與生活建議、旅遊技巧、財務分析等,讓各領域專家將其知識以更便捷、互動的方式普及大眾。

NotebookLM之父史蒂芬(Steven Johnson )15日在個人社群平台公布這項令人振奮的消息,「我們將能把專家的知識『瓶裝』起來,」這句「知識瓶」的比喻成了團隊內部的口頭禪。儘管這僅是個比喻,但其核心理念是將經過審核、專家研究、且具備獨特視角的知識呈現出來,而非僅是廣泛、未經專家檢驗的網路資訊的平均值。例如,當您尋求育兒建議時,您希望得到的不是籠統資訊,而是來自您信任的專家的獨到見解。

史蒂芬解釋道,這項創新的靈感源於 2022 年 7 月 Google Labs 團隊的一次對話,討論了知名未來學家凱文(Kevin Kelly )多年前提出的「智慧即服務」概念,一種像水電般隨時可取的 AI 服務。隨著語言模型技術的發展,特別是基於原始資料的語言模型實驗,凱文的設想變得清晰可行,為作者和出版商開啟了分享智慧的新途徑。

Google 團隊強調,NotebookLM 的使用體驗與筆記本中來源資料的品質息息相關,為此推出一系列包含高品質來源的「精選筆記本」,正是為了引導用戶了解產品的強大功能。此次推出的「精選筆記本」具有雙重意義。對於 NotebookLM 新用戶而言,這些筆記本展示了當您為專案收集好資料後,產品所能提供的巨大幫助。同時,它也預吿了未來將有數千本由專家策劃的筆記本涵蓋各類主題,使用者可以輕鬆將其加入收藏,隨時取用所需知識。

首批上線的「精選筆記本」

知名科學家 Eric Topol 的長壽秘訣(選自暢銷書《超級老年人》)。

《經濟學人》年度報告《世界展望》中,對 2025 年的專家分析與預測。

暢銷書作家 Arthur C. Brooks 在《大西洋月刊》「如何建立人生」專欄的建議。

為科學愛好者打造的黃石國家公園導覽,詳解地質與生物多樣性。

牛津大學 Our World in Data 專案發布的人類福祉長期趨勢概覽。

心理學教授 Jacqueline Nesi 熱門電子報「科技智人」中,有科學依據的育兒建議。

供學生和學者探索的《威廉·莎士比亞全集》。

追蹤全球前 50 大上市公司第一季度財報的筆記本,適合金融分析師與市場觀察者。

史蒂芬表示,期待未來能有更多「精選筆記本」陸續上線。這項功能將領域專家的知識匯整到筆記本中,讓使用者能透過互動方式輕鬆取用。對於剛接觸 NotebookLM 的新手來說,無需再盲目蒐集資料,可以直接從「精選筆記本」中獲取所需;未來,或許將有數千本專家整理好的筆記本,讓各行各業的知識隨時都能掌握在您手中。



For most users, @NotebookLM is a tool for understanding and exploring project-based information.



But we also think it could be a distribution platform, amplifying expert knowledge.



Today we're offering a preview of that vision: Featured Notebooks.



Here's the backstory...



In a… pic.twitter.com/0MkPf3DWvn