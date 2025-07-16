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NotebookLM大進化！「精選筆記本」專家模式一次掌握全球50大財報

▲Google NotebookLM「精選筆記本」讓你秒變專家。（圖／翻攝自NotebookLM）

▲Google NotebookLM「精選筆記本」讓你秒變專家。（圖／翻攝自NotebookLM）

記者陳致平／台北報導

Google NotebookLM 過去主要被視為個人專案的資訊筆記工具，但 Google Labs 團隊發現其作為知識傳播平台的巨大潛力。Google 正式推出「精選筆記本（Featured Notebooks）」，讓用戶得以探索多元主題，涵蓋健康與生活建議、旅遊技巧、財務分析等，讓各領域專家將其知識以更便捷、互動的方式普及大眾。

NotebookLM之父史蒂芬（Steven Johnson ）15日在個人社群平台公布這項令人振奮的消息，「我們將能把專家的知識『瓶裝』起來，」這句「知識瓶」的比喻成了團隊內部的口頭禪。儘管這僅是個比喻，但其核心理念是將經過審核、專家研究、且具備獨特視角的知識呈現出來，而非僅是廣泛、未經專家檢驗的網路資訊的平均值。例如，當您尋求育兒建議時，您希望得到的不是籠統資訊，而是來自您信任的專家的獨到見解。

史蒂芬解釋道，這項創新的靈感源於 2022 年 7 月 Google Labs 團隊的一次對話，討論了知名未來學家凱文（Kevin Kelly ）多年前提出的「智慧即服務」概念，一種像水電般隨時可取的 AI 服務。隨著語言模型技術的發展，特別是基於原始資料的語言模型實驗，凱文的設想變得清晰可行，為作者和出版商開啟了分享智慧的新途徑。

Google 團隊強調，NotebookLM 的使用體驗與筆記本中來源資料的品質息息相關，為此推出一系列包含高品質來源的「精選筆記本」，正是為了引導用戶了解產品的強大功能。此次推出的「精選筆記本」具有雙重意義。對於 NotebookLM 新用戶而言，這些筆記本展示了當您為專案收集好資料後，產品所能提供的巨大幫助。同時，它也預吿了未來將有數千本由專家策劃的筆記本涵蓋各類主題，使用者可以輕鬆將其加入收藏，隨時取用所需知識。

首批上線的「精選筆記本」

知名科學家 Eric Topol 的長壽秘訣（選自暢銷書《超級老年人》）。

《經濟學人》年度報告《世界展望》中，對 2025 年的專家分析與預測。

暢銷書作家 Arthur C. Brooks 在《大西洋月刊》「如何建立人生」專欄的建議。

為科學愛好者打造的黃石國家公園導覽，詳解地質與生物多樣性。

牛津大學 Our World in Data 專案發布的人類福祉長期趨勢概覽。

心理學教授 Jacqueline Nesi 熱門電子報「科技智人」中，有科學依據的育兒建議。

供學生和學者探索的《威廉·莎士比亞全集》。

追蹤全球前 50 大上市公司第一季度財報的筆記本，適合金融分析師與市場觀察者。

史蒂芬表示，期待未來能有更多「精選筆記本」陸續上線。這項功能將領域專家的知識匯整到筆記本中，讓使用者能透過互動方式輕鬆取用。對於剛接觸 NotebookLM 的新手來說，無需再盲目蒐集資料，可以直接從「精選筆記本」中獲取所需；未來，或許將有數千本專家整理好的筆記本，讓各行各業的知識隨時都能掌握在您手中。
 

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