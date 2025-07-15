短影音中毒？一滑就停不下來　專家揭「抖音腦」背後科學真相

圖文／鏡週刊

沉迷於YouTube Shorts、TikTok與Instagram Reels等短影音平台，不僅是時間管理的問題，「短影音成癮」或是「抖音腦（TikTok brain）」的狀態逐漸被科學界視為影響心理與神經功能的重大行為風險。

根據《富比士》（Forbes）報導，多項學術報告證實「短影音成癮」（Short Video Addiction, SVA）會改變大腦運作機制。2025年刊登於《神經影像》（NeuroImage）期刊研究指出，SVA會提高大腦的獎勵處理活動，使人產生不斷滑動獲取短暫快感的衝動，卻同時降低高階認知控制能力，也就是理性判斷與抑制衝動的能力。這種類似玩吃角子老虎機的腦部模式，讓使用者容易陷入循環式觀看，導致睡眠中斷、忽略日常責任，甚至產生焦慮與失控等戒斷反應。

SVA對年輕族群的影響更為顯著。這群年齡約在18至25歲之間的成年人，對環境刺激與成癮行為更為敏感。2025年《人類神經科學前沿》（Frontiers in Human Neuroscience）與《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）發表的研究指出，大學生的SVA與更高的風險承擔傾向、對影音提示的過度敏感，以及對憂鬱與焦慮的易感性有顯著關聯。約半數的新興成年人每日都會使用社群平台，平均觀看短影音時間超過1小時，顯示問題規模不容忽視。

短影音平台也成為錯誤資訊的溫床。根據2023年Capitol Technology University的研究指出，約有五分之一的TikTok影片含有重大誤導資訊。由於平台演算法優先推送吸引點閱的內容，而非資訊正確性，導致誇大、片面與虛構內容大量流傳。更令人擔憂的是，2025年《人類行為中的電腦》期刊研究顯示，年輕使用者往往高估自己辨別假訊息的能力，卻實際難以做出正確判斷。

專家認為，預防SVA的第一步是覺察自身的使用狀況，包括每日花費時間與觀看後的情緒反應。若頻繁出現不安、焦慮或後悔等情緒，應視為警訊。使用者應有意識地建立規律觀看時間表，以避免隨手滑動的衝動模式，同時提高對平台內容真實性的警覺。優先參與現實生活中的活動、與人互動，以及主動查證資訊來源，都是降低SVA風險的有效方式。對於已經出現困擾的人，尋求熟悉SVA的心理健康專業人士協助，將有助於恢復自我控制與生活平衡。

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