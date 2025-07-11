　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

韓團Stray Kids與Bioré UV雙強聯名　席捲全台限量搶購風潮

▲韓團Stray Kids與Bioré UV雙強聯名，席捲全台限量搶購風潮。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

屈臣氏最近成為粉絲朝聖的新地標，原來是現象級韓流男團 Stray Kids 與 Bioré UV 推出聯名活動，吸引大量粉絲前來拍照打卡，同時也祭出期間限定的滿額贈活動，掀起全台搶購熱潮！

▲▼花王Bioré UV。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲韓流男團 Stray Kids 與 Bioré UV 推出聯名活動，吸引大量粉絲前來拍照打卡。

屈臣氏各門市設有 Stray Kids 成員的隨機立牌，讓粉絲與偶像零距離合影，更推出拍照打卡抽獎活動，送出限量周邊與好禮，成功炒熱社群話題，成為夏日最夯的追星新景點，不少粉絲紛紛表示：「拍到本命立牌超幸福！」

一位消費者開心表示，「我是 Stray Kids 的粉絲，這次知道他們和 Bioré UV 有合作，就特地來店裡跟 8 位成員的立牌拍照打卡，而且聽說還能抽聯名週邊，真的太值得了！」

▲▼花王Bioré UV。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼消費者開心表示，自己是 Stray Kids 的粉絲，特地來跟立牌拍照打卡。

▲▼花王Bioré UV。（圖／記者鄭遠龍攝）

粉絲也分享自己挑選防曬的重點，「這個夏天真的很熱，所以我會選比較清爽、保濕又不黏膩的防曬品。這款 Bioré UV 剛好很符合我的需求，擦起來很水感、保濕又清爽，我很喜歡。」

▲▼花王Bioré UV。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼粉絲表示，這款 Bioré UV 擦起來很水感、保濕又清爽。

▲▼花王Bioré UV。（圖／記者鄭遠龍攝）

這波聯名更推出滿額贈活動，單筆消費滿588元即可獲得 Stray Kids 限量透卡，吸引粉絲瘋狂搶購。不少人一口氣包辦多樣防曬商品，只為了把偶像透卡帶回家。一位 STAY 激動表示：「買這麼多就是為了湊到門檻，拿到 Stray Kids 的透卡！」還不忘喊話偶像：「一起走花路到最後！」

▲▼花王Bioré UV。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼單筆消費滿 588 元即可獲得 Stray Kids 限量透卡，吸引粉絲瘋狂搶購。

▲▼花王Bioré UV。（圖／記者鄭遠龍攝）

Stray Kids 與 Bioré UV 的超人氣聯名，成功把防曬變成一場追星新體驗，不僅讓粉絲玩得開心、拍得過癮，也讓夏日防曬更有動力。活動期間限定，想搶透卡、拍立牌的粉絲們可要把握機會，趕快衝一波屈臣氏入手吧，你要的防曬，都在 Bioré！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙光再誘房貸1200萬　14人被剝破億元
微風南京驚見超長人龍「繞建築物2圈」！網驚：不用上班嗎
峮峮「8月台中主場全缺席」！錯愕：在其他女孩身上也有發生
艋舺殺人絕命電話曝！19歲男開心赴賓館　慘成「死亡約會」
快訊／母公司被查封！街口支付緊急發聲
獨／大門玻璃破裂！台中男「被割腕」　血噴滿地畫面曝
千人無套「不知紅姐是男的？」　直男曝真實內心話...網炸鍋了
停電6天！里長兩面奔波哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

韓團Stray Kids與Bioré UV雙強聯名　席捲全台限量搶購風潮

北區門戶計畫崛起！北士科引爆廠辦資產升值潮 

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

【廣編】超商行動酒吧最強新選擇「JIM BEAM金賓」玩味迷你酒今夏首度登台

國泰世華銀行×Accusefive告五人　CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友獨享優先購票

頂呱呱「周年慶優惠」開跑　台味一斤雞回歸、4夯品買1送1

超巨大「舒潔拉拉」萌翻　快衝小七搶限定款

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

韓團Stray Kids與Bioré UV雙強聯名　席捲全台限量搶購風潮

北區門戶計畫崛起！北士科引爆廠辦資產升值潮 

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

【廣編】超商行動酒吧最強新選擇「JIM BEAM金賓」玩味迷你酒今夏首度登台

國泰世華銀行×Accusefive告五人　CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友獨享優先購票

頂呱呱「周年慶優惠」開跑　台味一斤雞回歸、4夯品買1送1

超巨大「舒潔拉拉」萌翻　快衝小七搶限定款

快訊／新北恐怖家暴！兒持刀砍傷媽媽　警急衝現場壓制逮捕

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

藍決策急轉彎拼特別條例今三讀　黨團大會藍委表態砍台電千億撥補

排隊1小時以上！日本人氣餐廳「只能吃30分鐘」　一票台人秒點頭　

加油等等！　國內汽油下周估降0.1~0.2元

18歲打工男闖紅燈被撞飛「車解體人慘死」　家貧打工背景曝

分科測驗「學生要簽名確認考科」　他還原時間軸：建臺漏了這封信

駕駛找車位未禮讓行人挨罰　怨「警也沒讓」被法官打臉

韓性感天后孝琳宣布澎湖開唱！　同場卡司曝光「Energy也來了」

周華健6度攻蛋再創紀錄！　「驚喜宣布加場」嗨錄影片謝歌迷

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

消費熱門新聞

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

頂呱呱「周年慶優惠」開跑

超巨大「舒潔拉拉」萌翻　快衝小七搶限定款

熱炒杯帥出新高度！　乾杯也能超有型

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

北區門戶計畫崛起！北士科引爆廠辦資產升值潮 

接訪實測這款平價咖啡超好喝

小7統一布丁冰沙新上市　全家攜手金酒推「高粱香檸凍美式」

麥當勞5大品項7月起換新包裝

小7鐵路特色便當「年賣千萬個」　海陸、焢肉新口味上架

2大當代藝壇巨擘　景泰藍與水墨珍品在台首亮相

會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油

全台13縣市、桃園4區「暫停外送服務」

拿坡里「買1送1」限時16天

更多熱門

相關新聞

雙手沒塗防曬是大忌！讓雙手老化的「5個原因」

雙手沒塗防曬是大忌！讓雙手老化的「5個原因」

雙手是我們日常最常暴露在外的部位之一，但卻經常被忽視保養。不當的護手習慣會讓雙手提早老化，成為洩露年齡的關鍵。以下是5個常見的護手壞習慣，以及改正方法，幫助你養出細緻如玉的雙手。

「海洋友善配方」防曬新品一次看

「海洋友善配方」防曬新品一次看

開架防曬熱銷排行榜揭曉！

開架防曬熱銷排行榜揭曉！

夏天沒防曬　醫：你會老更快！

夏天沒防曬　醫：你會老更快！

為什麼防曬擦了還是黑？

為什麼防曬擦了還是黑？

關鍵字：

StrayKidsBioreUV屈臣氏防曬

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面