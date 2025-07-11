▲韓團Stray Kids與Bioré UV雙強聯名，席捲全台限量搶購風潮。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

屈臣氏最近成為粉絲朝聖的新地標，原來是現象級韓流男團 Stray Kids 與 Bioré UV 推出聯名活動，吸引大量粉絲前來拍照打卡，同時也祭出期間限定的滿額贈活動，掀起全台搶購熱潮！

▲韓流男團 Stray Kids 與 Bioré UV 推出聯名活動，吸引大量粉絲前來拍照打卡。

屈臣氏各門市設有 Stray Kids 成員的隨機立牌，讓粉絲與偶像零距離合影，更推出拍照打卡抽獎活動，送出限量周邊與好禮，成功炒熱社群話題，成為夏日最夯的追星新景點，不少粉絲紛紛表示：「拍到本命立牌超幸福！」

一位消費者開心表示，「我是 Stray Kids 的粉絲，這次知道他們和 Bioré UV 有合作，就特地來店裡跟 8 位成員的立牌拍照打卡，而且聽說還能抽聯名週邊，真的太值得了！」

▲▼消費者開心表示，自己是 Stray Kids 的粉絲，特地來跟立牌拍照打卡。

粉絲也分享自己挑選防曬的重點，「這個夏天真的很熱，所以我會選比較清爽、保濕又不黏膩的防曬品。這款 Bioré UV 剛好很符合我的需求，擦起來很水感、保濕又清爽，我很喜歡。」

▲▼粉絲表示，這款 Bioré UV 擦起來很水感、保濕又清爽。

這波聯名更推出滿額贈活動，單筆消費滿588元即可獲得 Stray Kids 限量透卡，吸引粉絲瘋狂搶購。不少人一口氣包辦多樣防曬商品，只為了把偶像透卡帶回家。一位 STAY 激動表示：「買這麼多就是為了湊到門檻，拿到 Stray Kids 的透卡！」還不忘喊話偶像：「一起走花路到最後！」

▲▼單筆消費滿 588 元即可獲得 Stray Kids 限量透卡，吸引粉絲瘋狂搶購。

Stray Kids 與 Bioré UV 的超人氣聯名，成功把防曬變成一場追星新體驗，不僅讓粉絲玩得開心、拍得過癮，也讓夏日防曬更有動力。活動期間限定，想搶透卡、拍立牌的粉絲們可要把握機會，趕快衝一波屈臣氏入手吧，你要的防曬，都在 Bioré！