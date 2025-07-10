基隆少女姦殺懸案！　惡狼落網自爆性侵50多人

▲案發15年後，曹男（中）遭判死刑、槍決伏法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

25年前，基隆發生一起13歲國中少女姦殺命案，死者被發現時，頭部遭膠帶緊緊纏繞，猶如木乃伊。死者母親告訴警方，案發當天中午12點多，女兒彤彤(化名)打電話回家，表示要和同學去逛街，晚點還要去同學家練舞。警方詢問死者同學，拼湊出重要時間軸，彤彤中午和同學逛完街、吃完飯後，準備去另1個同學家練舞，卻在途中遭遇不測。

警方鑑識人員在彤彤的內褲上採集到血跡以及可疑的生物跡證，並將她臉上的膠帶收集起來，一併送往鑑識中心，這些膠帶看起來應該是事先準備好的，因此沒有採到指紋，也顯示凶手是計畫性犯案，案情始終無法突破，成了懸案。

▲被害少女年僅13歲，是基隆百福國中的學生。

偵辦這起命案的其中1名警官，在接待1位來自國外友人的場合，國外友人在其辦公室閒聊時，無意間看到牆上貼著印有彤彤照片的查緝專刊，他的表情突然變得嚴肅，對著警官說：「我見過這個人！」他進一步解釋，原來彤彤曾在夢中向他訴說自己遭姦殺，凶手臉型方正、皮膚黝黑、眼睛是雙眼皮，希望他能幫忙緝凶，但線索實在太少，案情始終無法突破。

▲案發10年後，警方靠凶手的DNA檢體，偵破少女姦殺懸案。示意畫面。

一直到10年後，台北警方受理一起家暴性侵案件，意外發現涉嫌性侵女兒的曹姓男子，其DNA檢體與當年基隆少女姦殺案的凶手吻合，警方出示刑事局的檢驗報告，曹看過後當場認罪，並痛哭失聲，還說這幾年都睡不好，希望法官判他死刑。

▲曹姓凶手後來無家可歸，變成街友四處閒蕩，警方一度找不到人。示意畫面，圖非當事人。

曹男供稱，他喝酒後就會想發洩，根本沒辦法控制自己的行為，開計程車那幾年間，一共犯下50多起性侵案，包括彤彤姦殺案。

▲騎樓監視器拍下少女最後的身影。

▲曹男犯案後，將少女遺體棄置在卡車後方的草叢中。

法院審理後，認定曹男為逞私欲，姦殺未滿14歲的少女，手段凶殘，沒有教化的可能性，將他判處死刑定讞，2015年槍決伏法。

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