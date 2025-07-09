快訊／18縣市豪大雨「1地升級紅色警戒」　要下到明天

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對18縣市發布豪大雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（9）日新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及連江縣有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及台東地區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨特報

影響時間：09日下午至10日晨

＊大豪雨：南投縣

＊豪雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台東縣、馬祖地區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時06分也針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署下午3時12分針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署