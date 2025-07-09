闖危險水域玩SUP奪2命！4友赴醫院報驗　戴口罩、鴨舌帽遮臉

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區廣興橋昨(8日)傳出溺水意外，造成58歲的陳姓男子、以及救人的勇消吳恩碩(37歲)雙亡慘劇，稍早死者陳男的同行友人3女1男到安康耕莘醫院報驗，眾人均戴著口罩、鴨舌帽及連帽外套，對於案情不願多談。

▲新店廣興橋溺斃2死，4名友人到安康耕莘醫院報驗。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，陳男與4名友人（33歲陳男、35歲鍾女、37歲鍾女、35歲陳女）均為SUP業餘玩家，5人相約成團後於8日中午前往廣興橋桂山發電廠附近水域，無視現場台電警告標示，硬是闖入危險水域玩SUP，未料現場水流湍急，陳男瞬間失去身影，友人發現後急忙報案求救。

警消獲報趕抵現場後，立即下艇展開搜索，未料搜救的主艇翻覆，導致艇上5名警消、義消落水其中蕭姓警消、柳姓警消被救起時意識清楚，不過37歲警消吳恩碩、36歲張姓警消、34歲曹姓義消被救起時，已失去呼吸心跳，落水失聯的陳男也已失去呼吸心跳。經送醫搶救後，陳男、吳恩碩死亡，而張姓警消、曹姓義消仍在搶救中，尚未脫險。

案發後陳男的4名友人前往警局製作筆錄，說明案發經過，陳的親屬也被通知到場；今4名友人前往安康耕莘醫院報驗，檢察官也抵達往生室，4人均戴著口罩、鴨舌帽現身，還不時壓低帽子遮臉，對於案情細節不願多談。

▼檢察官抵達往生室。（圖／記者陳以昇攝）