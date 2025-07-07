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小暑到4生肖迎強運！屬雞職場獲肯定　財神爺加持荷包賺滿

4個生肖的人在小暑之後，迎來超強運。（示意圖／Pixabay）

▲ 4個生肖的人在小暑之後，迎來超強運。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（7）日迎來二十四節氣的小暑，意味著酷熱夏天的開始之外，這也是一年中陽氣最旺盛的時候，《搜狐網》命理專欄點出，有4個生肖在小暑後運勢也會轉旺，有的人事業獲肯定，有的則是財神加持下荷包賺飽。

●生肖虎

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屬虎者在小暑之後，會迎來一段好運時光，特別是事業方面，會有更多的機會出現，一些因為各種原因而停滯不前的工作，會有很好的突破和發展，整體事業運勢會有順風順水的趨勢。而屬虎者自身也要在工作上勇往直前，敢於接受挑戰，勇於創新和改變。

●生肖兔

屬兔者在小暑之後，學業方面像是有如神助，迎來高峰期，無論在學術研究上的探討，或是考試都能取得滿意的成績，擁有令人稱羨的成就。不過除了好運庇佑，屬兔者也要付出努力，保持良好的學習態度，向他人請教與學習，充實和完善自己。

●生肖雞

屬雞者在小暑之後，秉持著樂觀向上的心態，在財運上獲得財神爺加持，職場上有主管青睞，工作上有加薪或獎金的可能，在投資理財方面也會有意想不到的收穫，偏財運也很不錯，荷包能賺飽飽。而屬雞者大轉運之外，事業方面也會有更多機會和挑戰，得以展現自身能力和價值。

●生肖鼠

屬鼠者在小暑之後，在感情方面運勢不錯，可能因為工作忽略另一半進而出現問題，這段期間則有機會一起放鬆、計畫小旅行，修補關係中的矛盾，感情也變得越來越美滿和甜蜜。不過屬鼠者要注意身體健康，炎熱天氣對身體有一定影響，須特別注意防曬，並合理安排作息時間，才不會累到無法享受生活。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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