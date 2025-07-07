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醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

發現丈夫與醫師娘小三共乘特斯拉，Ａ小姐駕車尾隨追逐。（讀者提供）

▲發現丈夫與醫師娘小三共乘特斯拉，Ａ小姐駕車尾隨追逐。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

今年5月底，新竹地方法院針對一起傷害案件做出宣判，1名正宮到小三家理論，雙方發生拉扯，進而演變成肢體衝突，正宮情緒失控，甩小三耳光，因此挨告傷害，法官審理後，判正宮3個月徒刑，得易科罰金。判決出爐，意外讓這起荒謬、狗血的不倫戀曝光。看上清潔工的醫師娘非常積極，知情人士透露，醫師娘曾開車跟著Ａ夫的公務車趴趴走，Ａ夫上班時，也曾收到醫師娘傳的訊息：「看到你工作的樣子，我就濕了，要回去換護墊了！」後來醫師娘索性直接了當問Ａ夫要不要跟她上床？

Ａ夫嚇壞，拿已婚當擋箭牌，並稱也有性功能障礙，沒想到Ｂ小姐竟不斷勸說，甚至提出好幾種性愛方案，最終Ａ夫抵不住誘惑，2人除了到旅館開房間，還經常在醫師娘的特斯拉電動車上親熱，發展出為期7個月的不倫戀。

醫師娘外遇期間，毫不避諱地跟閨密分享與清潔工A夫的性愛細節。（示意畫面）

▲醫師娘外遇期間，毫不避諱地跟閨密分享與清潔工A夫的性愛細節。（示意畫面）

外遇期間，醫師娘不避諱地與閨密分享跟Ａ夫的性愛細節，反觀Ａ夫因害怕婚姻破裂，常在醫師娘面前顯露罪惡感，醫師娘十分不滿，撂話只是想享受高潮，並沒要離婚。矛盾的是，醫師娘占有欲極強，嚴禁Ａ夫與妻子同床，Ａ夫承受極大壓力，打算分手卻又怕被報復，非常不安。

去年9月，醫師丈夫駕駛特斯拉電動車時，意外開啟監控系統資料匣，音響傳出醫師娘與Ａ夫翻雲覆雨的呻吟聲，他才知道送給妻子代步的特斯拉，竟成了偷情工具，他不甘被戴綠帽，氣憤返家對質，隨即提出離婚，並控告Ａ夫侵害配偶權。

外遇期間清潔工A夫小心翼翼，醫師娘則告訴閨密，她只要高潮而已。（示意畫面）

▲外遇期間清潔工A夫小心翼翼，醫師娘則告訴閨密，她只要高潮而已。（示意畫面）

醫師娘「被離婚」後，找Ａ夫訴苦、討拍，希望Ａ夫也離婚，2人能順勢在一起，但Ａ夫拒絕，還向妻子坦承偷吃並請求原諒。沒想到Ｂ小姐隔天就致電Ａ小姐，不僅承認是小三，還囂張嗆聲：「他跟我做愛最爽，妳呢？持久嗎？好用嗎？」還說自己曾替Ａ夫墮胎，不斷刺激Ａ小姐。

Ａ小姐聽完後，宛如晴天霹靂，輕生未遂，決定離婚，後因雙方父母苦苦哀求，加上Ａ夫下跪，承諾不會再聯繫醫師娘，Ａ小姐才決定原諒丈夫並復婚。醫師娘得知Ａ夫與妻復婚後，變本加厲，持續騷擾Ａ小姐，還跑到Ａ小姐家附近租屋、領光Ａ夫帳戶存款。


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