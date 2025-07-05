林芳郁患褥瘡被酸沒照顧好　林靜芸還原真相：先生從未臥床

▲林芳郁妻子林靜芸。（圖／記者呂佳賢攝）



記者董美琪／綜合報導

台灣心臟外科權威林芳郁醫師罹患失智症與疾病奮鬥多年，其太太、同為醫師的林靜芸4日在臉書發文，回應外界對其新書《謝謝你留下來陪我》中提及林芳郁褥瘡經歷所引發的爭議，強調「先生從未臥床」，並還原照護過程。

林靜芸指出，林芳郁與病魔抗爭已5年，期間她親自照護先生，其中包括處理褥瘡。文章刊出後引起部分網友批評照護不周，認為褥瘡是因未翻身導致，甚至留言「臥床七年的奶奶都沒有褥瘡」、「這是照顧常識」。對此，林靜芸表示，所有關心與質疑她都虛心接受，但希望能就事論事，正視褥瘡背後的多重成因。

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她澄清，外子自罹病以來「始終不曾臥床」，每天都有照護員陪同外出活動。某日因運動後短暫昏厥，照護員讓其於地面稍作休息，當晚返家洗澡時她發現背部皮膚出現缺血性變色，立即處置並改用氣墊床，未料幾日後林芳郁半夜翻身摔下床，所幸未受傷，隨即放棄使用氣墊床。

林靜芸表示，林芳郁的褥瘡在早期進行清創手術與積極換藥下，歷時9個月痊癒，後續檢查更發現是失智症藥物引起的腎功能受損與貧血，經調整治療後，病情明顯好轉。她強調，腎功能不佳的病人若發生褥瘡，惡化速度可能非常快，正因如此她才會及時為先生手術清創。

▼名醫林芳郁失智，妻子林靜芸出書談照護。（圖／翻攝林靜芸臉書）



身為整形外科醫師，林靜芸指出，許多人將褥瘡視為照護不良的指標，其實不完全正確。依據醫學文獻，褥瘡與病人的心血管、營養、自體免疫等狀況皆有關聯。她也分享曾遇過一位照顧臥床母親15年的兒子，因母親發生褥瘡而自責失眠，甚至罹患憂鬱症，顯見照護者的心理壓力往往不亞於病患本身。

她呼籲社會大眾不要將褥瘡問題全數歸咎於照顧者，也不要過度簡化成「勤翻身就能預防」的誤解。至於氣墊床，她提醒，對於能活動的病人若使用氣墊床，應加裝護欄，以免發生跌落意外。

「老化的海嘯已經來臨，每個人都將是照顧者或被照顧者」，林靜芸說，希望藉由這次事件，讓社會更重視褥瘡問題與長照知識，也鼓勵有需求的民眾可諮詢在地整形外科醫師，運用新科技協助傷口癒合，不再讓褥瘡成為不可解的照護難題。