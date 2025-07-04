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因為林芳郁的一句話　妻出版前2周才同意「失智」放書封

國內心臟外科名醫林芳郁5年前罹患失智症，太太、整形名醫林靜芸出書記錄照顧過程。

▲國內心臟外科名醫林芳郁5年前罹患失智症，太太、整形名醫林靜芸出書記錄照顧過程。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內心臟外科名醫林芳郁驚傳罹患失智症，他的太太、整形名醫林靜芸出書記錄照顧他的過程。親身照顧林芳郁後，林靜芸體會到，一個有精神症狀的失智者，有時需要3、4個人的照護才足夠，單靠一個人真的應付不來；而要公佈她心中最景仰的人病倒，讓她相當掙扎，直到出版前兩週才同意將「失智」2字放在書封上，因為林芳郁曾告訴過她：「我受過的苦，我不讓在我之後的人再受。」

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曾任衛生署長及三大醫學中心院長，同時也是國內心臟外科名醫林芳郁驚傳罹患失智症，震驚各界。林芳郁的太太、整形外科醫師林靜芸出書記錄照顧過程，新書發表會上播放林芳郁罹病、慢慢復原的紀錄，林靜芸在台上淚流滿面。

她表示，在家人悉心照顧下，林芳郁已經從失智的谷底慢慢恢復許多生活上的能力。但從林靜芸與家人這一段路走來仍備感艱辛可看出，即使身為醫生世家，比一般人擁有更多醫學知識與資源，但只要家人失智，不論求醫、還是照顧路上都吃盡苦頭。

林靜芸提到，林芳郁失智初期出現走失、遊走、不願起床的現象。「有次林芳郁突然出門、不知去向，曾讓全家總動員去尋找他，直到凌晨2點他才自己回家。」自此後，林靜芸便在他身上配戴有精準GPS定位的手錶，只要發現他蹤跡後，林靜芸就在他後頭、寸步不離地尾隨他。林靜芸形容，自此後兩人成了台北市街頭不知疲憊的苦行者。

短程可以走3公里，長程能走15公里，有次林芳郁埋頭繞行大安森林公園13圈，林靜芸體力不支，叫女兒來陪走，女兒腿力用盡後，改叫孫子來陪，那次成了全家接力走，總距離超過30公里，「我後來才明白，他想要走回我身邊，但好像怎麼都走不到。」記者會上林靜芸紅著眼眶說。

林靜芸表示，幫失智者洗澡更是一件不容易的事，林芳郁被診斷為譫妄的時期，出現難以理解的暴力動作，幫林芳郁洗澡，他會強力抵抗，洗完一次澡、林靜芸幾乎全身是傷，成了十足的受暴婦女。

親身照顧林芳郁的經驗讓林靜芸體會到，一個有精神症狀的失智者，有時需要3、4個人的照護才足夠，單靠一個人真的應付不來，目前林芳郁有2位外籍看護在照顧，「進入高齡化社會，真的需要未雨綢繆做好財務準備。」她強調。https://youtu.be/oqfUipNF6YE


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