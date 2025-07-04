福特CEO預言：美國一半白領將被AI取代

▲美國福特汽車執行長法利（左）。（圖／翻攝自Threads／jimfarley98，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國汽車製造龍頭福特的執行長吉姆法利（Jim Farley）近日在「阿斯本觀點論壇」接受專訪時直言不諱表示：「美國約有一半的白領職位將會被人工智慧（AI）取代。」

根據《華爾街日報》的報導，法利此番直白發言，在非矽谷的大型企業領導人中相當罕見。他所揭露的未來圖景，也比多數業界人士公開談論的更加直接和明確。迄今為止，企業高層普遍不願針對AI對白領職場的衝擊做出明確預測。

當面對有關AI是否導致大規模裁員的提問時，許多執行長往往選擇閃避，只提到科技變革過去也創造過許多新職業機會，淡化潛在的風險。

但實際上，許多企業負責人已經私下討論許久，如何讓企業在未來能用更少的人手維持運作。隨著AI技術、自動化流程及機器人的進展，越來越多公司投入精簡組織架構、提升效率的策略。

自由工作平台Fiverr的CEO考夫曼（Micha Kaufman）在今年春季致內部員工的信中也坦言，人工智慧勢必重塑職場版圖，大多數的專業崗位都難以倖免。

他指出：「這是一個警訊。無論你是做程式、設計、產品開發、數據分析，甚至是法律、客服、銷售或財會，AI的影響已迫在眉睫。」