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快訊／北市大安區大停電！8100戶陷黑暗　台電搶修中

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市大安區師大路、泰順街、辛亥路一段、龍泉街、羅斯福路三段4日傍晚5點30分左右發生大停電，甚至連道路號誌也受到影響。台電指出，停電大約影響8100戶，目前已派人前往搶修。

台北市長蔣萬安也在社群平台表示，市府已經在第一時間要求台電盡速搶修。同時警察局已進行必要路口管制及號誌調整，目前電力陸續恢復中，市府會密切追蹤，向市民朋友報告最新狀況。

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