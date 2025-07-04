香港擬立法設同性伴侶登記制　雙方須在海外先註冊結婚

▲香港擬立法設立同性伴侶關係登記機制。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政制及內地事務局近日向立法會提交文件，建議符合條件的同性伴侶可以在香港登記，其中條件包含：雙方已在香港以外地方註冊有效的同性婚姻、同性民事伴侶關係或同性民事結合。

《香港電台》報導，香港終審法院前年在岑子杰（前民間人權陣線召集人）的同性婚權案裁定，香港政府有積極義務確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認。

香港政府建議立法增設「同性伴侶關係登記機制」，讓同性伴侶關係在法律獲得承認。獲法律承認的同性伴侶將享有參與伴侶醫療事宜的權利，包括醫院探視、獲取醫療資訊、參與醫療決定、向伴侶捐贈活體器官作移植用途等，亦有權處理伴侶的身後事，包括申請「死亡相關證明書」、領回遺體等。

香港政制及內地事務局已向立法會提交文件，建議符合條件的同性伴侶可以在香港登記，條件包括：雙方性別相同並已年滿18歲；至少一方為香港居民；雙方已在香港以外地方註冊有效的同性婚姻、同性民事伴侶關係或同性民事結合；雙方各自沒有任何有效的與第三方註冊的婚姻、民事伴侶關係或民事結合等。

香港政府將成立「同性伴侶關係登記處」，為申請人辦理登記手續。香港政府表示，制定條件時已綜合考慮香港的實際情況，包括現行的社會制度、家庭及傳統價值觀等，社會對法律上承認同性伴侶關係仍存在不同看法，必須謹慎考量並酌情作出平衡，以免造成社會分化，影響社會和諧；也要設立合適的登記規定，切合實際情況和社會期望，同時保障登記人的權益及避免濫用。