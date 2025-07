Veo 3將推進「世界模型」應用？Google高層發文引發聯想

▲Veo3。(圖/Google)

記者吳立言/綜合報導

Google日前推出的影片生成模型Veo 3引發產業關注,是否將成為通往「可玩世界模型(playable world models)」的重要起點?DeepMind執行長Demis Hassabis在社群平台X上釋出耐人尋味的回應,似乎暗示Veo系列未來可能具備遊戲應用潛力。

now wouldn't that be something... https://t.co/WBeCMQye91