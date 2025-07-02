AI實戰時代來了！WAVE 2025高峰會8/1登場　聚焦企業轉型與風險治理關鍵

圖、文／台北市電腦商業同業公會提供

AI浪潮加速席捲全球，如何讓技術真正落地成為產業焦點。台北市電腦公會將於7月31日至8月2日在台北世貿一館舉辦WAVE 2025展覽，堪稱COMPUTEX之後今年最後一場精彩可期的亞洲指標AI展，其中8月1日登場的「2025智慧創新高峰會」更將匯聚產政學界多方重量級講者，深入剖析企業導入AI所面臨的決策轉型與應用實戰挑戰，為全台關注AI的企業高層、決策者與專業人士帶來一場高密度交流饗宴。

此次高峰會由台灣AI大聯盟、台北市電腦公會與資策會MIC三方協力，論壇內容涵蓋AI決策關鍵解析、營運轉型與風險評估，以及前瞻技術與應用實戰三大核心議題。上午場聚焦全球趨勢與治理佈局，邀請安卓樂資本董事長林家振分享投資SpaceX、xAI、Databricks等獨角獸企業的觀察與佈局洞見。

下午場則聚焦應用實戰與轉型挑戰，台灣大哥大資訊長蔡祈岩、中國信託銀行資深副總王俊權、安永管理顧問總經理萬幼筠、AI策略顧問劉依語、凱鈿行動科技產品暨策略長蘇俊欽等，將從不同產業實例剖析AI如何助攻營運效益提升與風險掌控，並邀請鴻海研究院創所所長栗永徽帶來技術前瞻分享，為企業界提供高度參考價值的導入指引。

除了高峰會外，WAVE 2025同步推出「AI戰略論壇」、「Prompt the Future」、「Embodied AI具形智慧落地應用」等重磅論壇，串聯台灣語言模型布局、企業治理、資料保護、數據自動化應用等主題，邀請華碩雲端、聯發創新基地、意藍資訊、Appier、台灣大哥大等指標企業共同參與，堪稱台灣近年AI主題最具深度與廣度的高峰平台。

WAVE 2025 活動期間也設有多元展區，內容涵蓋人工智慧、金融、零售、教育、交通與國際主題館等豐富場域，全面對應AI在真實場景中落地的挑戰與機會，報名採預約制，更多資訊請見活動官網。

WAVE 2025官網：https://ai-wave.tw

2025智慧創新高峰會

時間：2025年8月1日（五） 09:30–17:00

報名連結：https://reurl.cc/yRzOmq

地點：台北世貿一館（WAVE展主舞台）

目標對象：企業CXO、CIO/CTO、AI導入評估決策者、數位轉型專案推動者、一般民眾

(此文為數位發展部數位產業署廣告)