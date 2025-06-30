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他上台高喊「第一個拿金曲的鹿港人」！網驚：不是羅大佑？真相曝

羅大佑的〈鹿港小鎮〉紅遍大街小巷，然而其實他根本不是鹿港人。（翻攝自YouTube大右音樂）

▲羅大佑的〈鹿港小鎮〉紅遍大街小巷。（翻攝自YouTube大右音樂）

圖文／鏡週刊

第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋落幕，最佳樂團獎由成軍15年的TRASH奪下，團員上台致詞時，吉他手頤原特別提到，他成為「第一個拿到金曲獎的鹿港人」，讓直播聊天室的網友刷了一排：「不是羅大佑嗎？」事實上，羅大佑真的不是鹿港人，他傳唱大街小巷的〈鹿港小鎮〉說的其實也不是自己的故事。

TRASH吉他手頤原和弟弟林哲熹出身自彰化鹿港，如今各自在音樂、戲劇圈闖出名號。上週六的金曲獎上，TRASH在3度槓龜後，終於成功擊敗強敵，抱回最佳樂團獎，頤原和團員們阿夜、博文、魁剛興奮上台，分享早已準備多年的感言。頤原致詞時除了感謝家人和夥伴，也特別提到自己來自鹿港，「今年是我來台北第15年，當年離家的那個年輕人，如今完成了夢想，成為第一個拿到金曲獎的鹿港人。」

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TRASH奪得第36屆金曲獎最佳樂團獎，團員由左至右為博文、頤原、阿夜、魁剛。

▲TRASH奪得第36屆金曲獎最佳樂團獎，團員由左至右為博文、頤原、阿夜、魁剛。

頤原對家鄉的告白讓現場響起熱烈的掌聲，然而在直播聊天室則有不少網友好奇，曾獲得金曲特別貢獻獎的音樂教父羅大佑，難道不是第一個獲得金曲獎的鹿港人嗎？

此話題也在社群平台上Threads引發熱烈討論，「我立刻去google羅大佑發現他是台北人」、「他很早很早就說他不是鹿港人了」、「一聽到立馬去查羅大佑維基⋯然後大喊『什麼！羅大佑竟然是台北人！』」有網友指出，其實羅大佑不僅不是鹿港人，甚至他在寫〈鹿港小鎮〉的時候，連鹿港都沒有去過。

觀眾聽了頤原的致詞感言，好奇去查才發現，原來羅大佑真的不是鹿港人。（翻攝自Threads）

▲觀眾聽了頤原的致詞感言，好奇去查才發現，原來羅大佑真的不是鹿港人。（翻攝自Threads）

羅大佑1982年推出的經典歌曲〈鹿港小鎮〉，高唱「台北不是我的家，我的家鄉沒有霓虹燈」，琅琅上口的歌詞和旋律，唱出離鄉背井打拚的異地遊子心聲，紅遍大街小巷讓許多人印象深刻，也因此很多人誤以為這是羅大佑的親身故事。

不過事實上羅大佑出身自台北，父親和母親來自苗栗、台南，成長階段也曾在宜蘭、高雄待過，高中則畢業於高雄中學，可說是跟鹿港沒有什麼關係。他自己曾透露，是因為一位年輕人離開家鄉的惆悵，開始了他寫〈鹿港小鎮〉這首歌的想法。

羅大佑的臉書曾分享，1976年他就讀中國醫藥學院（今中國醫藥大學）時，騎著一輛YAMAHA RD250摩托車，經過學校附近的修車行換煞車油，遇見從鹿港離鄉到台中市區工作的修車師傅，據悉當時這位修車師傅年齡約略18-19歲（現在約略65歲）。換機油的過程中，年輕的師傅跟羅大佑訴說工作的辛苦，從鹿港來到台中、身上沒錢、工作不順等年輕人離家後遇到的困境，這段對話觸發羅大佑哥創作靈感，於是寫下這首關於鄉愁與城鄉關係的歌曲。

一直到2020年8月，羅大佑才真的來到歌詞中的「媽祖廟」鹿港天后宮前，開唱〈鹿港小鎮〉。

羅大佑的臉書曾分享寫下〈鹿港小鎮〉的靈感來源。（翻攝自羅大佑臉書）

▲羅大佑的臉書曾分享寫下〈鹿港小鎮〉的靈感來源。（翻攝自羅大佑臉書）


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