78歲老董無照撞8人首發聲「沒神隱」！傷者怒：一句道歉都沒有

▲78歲無照董事長月前撞上6車、釀8人受傷。如今有7人提告，他首度出面聲明卻引爆爭議。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

沒有神隱逃避？78歲貿易公司邱姓董事長無照駕駛撞上6車、釀成8人受傷重案，事發近1個月來，他終於首次對外發聲，聲稱沒有神隱、強調願意和解；不過受害者不領情，紛紛提告、怒批對方始終未出面道歉，事件越演越烈，目前已有7人正式提告，案件將訴諸司法處理。

月前一起在台北街頭上演的嚴重車禍，該名78歲邱男身為貿易公司董事長，卻無照駕駛，上個月駕車撞上多輛停等紅燈的車輛與過馬路行人，造成「6車連環撞、8人受傷」的重大意外。如今事發近1個月，他首度對外發聲，強調自己「沒有神隱」，也願意和解，卻引來受害者強烈不滿。

邱男透過律師表示，事發隔天便願意支付損害賠償金6萬元給特斯拉車主李先生，作為生計支援，也聲稱「肇事責任仍未由相關單位釐清」，雙方應秉持善意溝通。但這番說法卻引爆受害人怒火。

特斯拉車主李先生日前沉痛表示：「失去所有生財工具也是我，可是對方只要選擇沉默，他就什麼都不管。」並痛批對方始終未道歉，只想用沉默拖延時間。他已決定將提告，訴諸司法討公道。

除了李先生，遭撞行人79歲劉姓老翁傷勢更為嚴重，骨盆粉碎性骨折、小腿開放性骨折，至今仍無法自行行走，需靠助行器、全天看護陪同。家屬心痛表示：「他以前每天都去爬山，現在卻只能包尿布、躺床上，怎麼可能接受這樣的結果？」

目前共有7名傷者對邱男提出過失傷害、毀損告訴，包括2名機車騎士、2名汽車駕駛、1名公車乘客、特斯拉車主、以及遭撞的79歲劉姓行人。

李先生痛批：「沉默不應該成為加害者的最強武器！」並痛斥自車禍以來已3週，對方沒有一通電話、沒有一封信、連一句道歉都沒有。

而肇事的邱姓老董在出事後住院休養將近1個月，於日前出院。警方已發出通知，預計20日（後天）傳喚他到案說明。屆時他是否會如期出席、是否正面面對法律責任，社會大眾與所有受害者都在等待答案。



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